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«Укрэнерго» смягчило графики отключений электроэнергии для двух облэнерго

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

НЭК «Укрэнерго» отменило для оператора системы распределения «Прикарпатьеоблэнерго» графики почасовых отключений электроэнергии, которые должны применяться с 6:00 до 22:00 18 ноября для двух очередей одновременно. Об этом говорится в сообщении облэнерго.

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Подробности

  • По новому распоряжению «Укрэнерго» сейчас графики почасовых отключений электроэнергии отменены до отдельного указания, отметил оператор.
  • До этого «Прикарпатьеоблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго» сообщили об отмене графиков для одной очереди.

Контекст

«Укрэнерго» накануне сообщило, что 18 ноября во всех регионах Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно. Причина временного возврата ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной атаки российской 17 ноября.

Из-за массированной российской атаки утром 17 ноября более 1 млн абонентов были отключены от электроэнергии, сообщил накануне президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

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