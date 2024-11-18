«Укрэнерго» смягчило графики отключений электроэнергии для двух облэнерго

НЭК «Укрэнерго» отменило для оператора системы распределения «Прикарпатьеоблэнерго» графики почасовых отключений электроэнергии, которые должны применяться с 6:00 до 22:00 18 ноября для двух очередей одновременно. Об этом говорится в сообщении облэнерго.

Подробности

По новому распоряжению «Укрэнерго» сейчас графики почасовых отключений электроэнергии отменены до отдельного указания, отметил оператор.

До этого «Прикарпатьеоблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго» сообщили об отмене графиков для одной очереди.

Контекст

«Укрэнерго» накануне сообщило, что 18 ноября во всех регионах Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно. Причина временного возврата ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной атаки российской 17 ноября.

Из-за массированной российской атаки утром 17 ноября более 1 млн абонентов были отключены от электроэнергии, сообщил накануне президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.