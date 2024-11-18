«Укренерго» помʼякшило графіки відключень електроенергії для двох обленерго

НЕК «Укренерго» скасувало для оператора системи розподілу «Прикарпаттяобленерго» графіки погодинних відключень електроенергії, що мали застосовуватися з 6:00 до 22:00 18 листопада для двох черг одночасно. Про це йдеться в повідомленні обленерго.

Деталі

За новим розпорядженням «Укренерго», наразі графіки погодинних відключень електроенергії скасовано до окремої вказівки, зазначив оператор.

До цього «Прикарпаттяобленерго» та «Закарпаттяобленерго» повідомили про скасування графіків для однієї черги.

Контекст

«Укренерго» напередодні повідомило, що 18 листопада в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

З 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно. Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої російської атаки 17 листопада.

Через масовану російську атаку вранці 17 листопада понад 1 млн абонентів були відключені від електроенергії, повідомив напередодні президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.