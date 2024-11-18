«Укренерго» помʼякшило графіки відключень електроенергії для двох обленерго

НЕК «Укренерго» скасувало для оператора системи розподілу «Прикарпаттяобленерго» графіки погодинних відключень електроенергії, що мали застосовуватися з 6:00 до 22:00 18 листопада для двох черг одночасно. Про це йдеться в повідомленні обленерго.
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Деталі
- За новим розпорядженням «Укренерго», наразі графіки погодинних відключень електроенергії скасовано до окремої вказівки, зазначив оператор.
- До цього «Прикарпаттяобленерго» та «Закарпаттяобленерго» повідомили про скасування графіків для однієї черги.
Контекст
«Укренерго» напередодні повідомило, що 18 листопада в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
З 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно. Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої російської атаки 17 листопада.
Через масовану російську атаку вранці 17 листопада понад 1 млн абонентів були відключені від електроенергії, повідомив напередодні президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
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