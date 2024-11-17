120 ракет і 90 дронів. Росія вчергове завдала удару по енергетиці України: що відомо (доповнено)

Зранку 17 листопада Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні, більшість ракет та дронів-камікадзе були спрямовані на енергетичну інфраструктуру. Через масовану атаку ДТЕК застосувала аварійні відключення електроенергію у низці областей. Повідомляється про загиблих. Загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей, повідомив президент Володимир Зеленський.
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Ключові факти
- О 5:42 Повітряні сили повідомили, що семи російських бортів Ту-95МС випустили ракети. Відбувся також пуск «Калібрів» з акваторії Чорного моря, де перебували чотири судна, а з Воронежа РФ випустила балістичні ракети та аеробалістичні «Кинджали» з бортів МіГ-31К.
- У Києві пролунала серія вибухів, працювала ППО. За даними ПС, ворог запустив «Кинджали». Столичний мер Віталій Кличко повідомив, що через уламки збитого безпілотника зайнявся дах 5-поверхового житлового будинку у Печерському районі. Відомо про поранення однієї людини.
- О 7:20 у Києві знову лунали вибухи. Пізніше Кличко повідомив, що зафіксовані падіння уламків безпілотників та ракет у кількох районах міста – Голосіївському та Дніпровському.
- У Дніпрі після вибухів фіксуються перебої з електроенергією та інтернетом. Вибухи лунали у Павлограді та Кривому Розі Дніпропетровської області.
- В Одесі о 7 ранку пролунала серія вибухів. Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що через ракетну атаку у кількох районах Одеси відсутнє електропостачання. В місті не працює електротранспорт.
- Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Миколаєва. Голова ОВА Віталій Кім повідомив, що, за даними на 6:25, через російську атаку загинула одна жінка, четверо дорослих та двоє дітей дістали поранення. «Одна дитина госпіталізована, другій надається психологічна допомога», – зазначив Кім.
- По Запоріжжю ворог завдав три удари, за даними керівника ОВА Івана Федорова.
- На Львівщині через падіння уламків ворожої ракети у Червоноградському районі загорілися гаражі та автомобіль, повідомив голова ОВА Максим Козицький. На місці працюють рятувальники.
- Рівне зазнало ракетної атаки. Голова ОВА Олександр Третяк порадив містянам тримати зарядженими павербанки. «Рівнеоблводоканал» повідомив про ймовірність перебоїв з водопостачанням.
- На Івано-Франківщині пролунала серія вибухів. Повітряні сили повідомляли про ракети на Яремче.
- У Кропивницькому лунали вибухи. У Кіровоградській області під ракетним ударом опинилась Світловодська громада, повідомив голова громади Андрій Маліцький. Автомобільний рух зі Світловодська на Власівку і в зворотньому напрямку перекрито на невизначений термін, повідомив він.
- Волинська область під час повітряної тривоги зазнала влучань.Постраждала енергетична інфраструктура. За попередньою інформацією – без жертв та постраждалих, повідомив голова ОВА Іван Рудницький.
- На Вінниччині ворог бив по обʼєктах критичної інфраструктури, повідомила заступниця голови ОВА Наталя Заболотна. Попередньо без постраждалих. Світло поступово відновлюється.
- Ворожі ракети масовано атакували енергосистему України: об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. «Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків», – зазначив він.
- Київ, Київщина, Донеччина, Дніпропетровщина: через загрозу ракетного удару в Києві можуть бути запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії. Це превентивний захід, повідомила пресслужба ДТЕК.
- Загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей, повідомив президент Володимир Зеленський.
- «Ми вдячні всій нашій протиповітряній обороні, яка була залучена до відбиття цієї атаки: зенітним ракетним військам, нашій авіації – пілотам F-16, «сушок» та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ – усі організовано відпрацювали. Дякую вам за надійний захист!», – йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook президента.
Контекст
Із жовтня 2022 року по вересень 2024-го об’єкти української енергетичної інфраструктури зазнали 1024 російських атаки, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
З вересня 2022 року по вересень 2024-го Росія здійснила 25 масованих ракетно-дронових атак на енергосистему України, свідчать дані, оприлюднені на порталі Energy Map українського аналітичного центру DiXi Group.
Через повномасштабне вторгнення РФ енергетичний сектор України зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму €56,2 млрд, тоді як потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об’єктів за принципом «Відбудувати краще, ніж було», становлять €50,5 млрд. Таку оцінку дає аналітична команда Київської школи економіки (KSE) станом на травень 2024-го.
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