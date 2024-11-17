120 ракет і 90 дронів. Росія вчергове завдала удару по енергетиці України: що відомо (доповнено)

Зранку 17 листопада Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні, більшість ракет та дронів-камікадзе були спрямовані на енергетичну інфраструктуру. Через масовану атаку ДТЕК застосувала аварійні відключення електроенергію у низці областей. Повідомляється про загиблих. Загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей, повідомив президент Володимир Зеленський.

Ключові факти

О 5:42 Повітряні сили повідомили, що семи російських бортів Ту-95МС випустили ракети. Відбувся також пуск «Калібрів» з акваторії Чорного моря, де перебували чотири судна, а з Воронежа РФ випустила балістичні ракети та аеробалістичні «Кинджали» з бортів МіГ-31К.

У Києві пролунала серія вибухів, працювала ППО. За даними ПС, ворог запустив «Кинджали». Столичний мер Віталій Кличко повідомив, що через уламки збитого безпілотника зайнявся дах 5-поверхового житлового будинку у Печерському районі. Відомо про поранення однієї людини.

пролунала серія вибухів, працювала ППО. За даними ПС, ворог запустив «Кинджали». Столичний мер Віталій Кличко повідомив, що через уламки збитого безпілотника зайнявся дах 5-поверхового житлового будинку у Печерському районі. Відомо про поранення однієї людини. О 7:20 у Києві знову лунали вибухи. Пізніше Кличко повідомив, що зафіксовані падіння уламків безпілотників та ракет у кількох районах міста – Голосіївському та Дніпровському.

У Дніпрі після вибухів фіксуються перебої з електроенергією та інтернетом. Вибухи лунали у Павлограді та Кривому Розі Дніпропетровської області.

після вибухів фіксуються перебої з електроенергією та інтернетом. Вибухи лунали у Павлограді та Кривому Розі Дніпропетровської області. В Одесі о 7 ранку пролунала серія вибухів. Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що через ракетну атаку у кількох районах Одеси відсутнє електропостачання. В місті не працює електротранспорт.

о 7 ранку пролунала серія вибухів. Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що через ракетну атаку у кількох районах Одеси відсутнє електропостачання. В місті не працює електротранспорт. Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Миколаєва . Голова ОВА Віталій Кім повідомив, що, за даними на 6:25, через російську атаку загинула одна жінка, четверо дорослих та двоє дітей дістали поранення. «Одна дитина госпіталізована, другій надається психологічна допомога», – зазначив Кім.

. Голова ОВА Віталій Кім повідомив, що, за даними на 6:25, через російську атаку загинула одна жінка, четверо дорослих та двоє дітей дістали поранення. «Одна дитина госпіталізована, другій надається психологічна допомога», – зазначив Кім. По Запоріжжю ворог завдав три удари, за даними керівника ОВА Івана Федорова.

ворог завдав три удари, за даними керівника ОВА Івана Федорова. На Львівщині через падіння уламків ворожої ракети у Червоноградському районі загорілися гаражі та автомобіль, повідомив голова ОВА Максим Козицький. На місці працюють рятувальники.

через падіння уламків ворожої ракети у Червоноградському районі загорілися гаражі та автомобіль, повідомив голова ОВА Максим Козицький. На місці працюють рятувальники. Рівне зазнало ракетної атаки. Голова ОВА Олександр Третяк порадив містянам тримати зарядженими павербанки. «Рівнеоблводоканал» повідомив про ймовірність перебоїв з водопостачанням.

зазнало ракетної атаки. Голова ОВА Олександр Третяк порадив містянам тримати зарядженими павербанки. «Рівнеоблводоканал» повідомив про ймовірність перебоїв з водопостачанням. На Івано-Франківщині пролунала серія вибухів. Повітряні сили повідомляли про ракети на Яремче.

пролунала серія вибухів. Повітряні сили повідомляли про ракети на Яремче. У Кропивницькому лунали вибухи. У Кіровоградській області під ракетним ударом опинилась Світловодська громада, повідомив голова громади Андрій Маліцький. Автомобільний рух зі Світловодська на Власівку і в зворотньому напрямку перекрито на невизначений термін, повідомив він.

лунали вибухи. У Кіровоградській області під ракетним ударом опинилась Світловодська громада, повідомив голова громади Андрій Маліцький. Автомобільний рух зі Світловодська на Власівку і в зворотньому напрямку перекрито на невизначений термін, повідомив він. Волинська область під час повітряної тривоги зазнала влучань.Постраждала енергетична інфраструктура. За попередньою інформацією – без жертв та постраждалих, повідомив голова ОВА Іван Рудницький.

під час повітряної тривоги зазнала влучань.Постраждала енергетична інфраструктура. За попередньою інформацією – без жертв та постраждалих, повідомив голова ОВА Іван Рудницький. На Вінниччині ворог бив по обʼєктах критичної інфраструктури, повідомила заступниця голови ОВА Наталя Заболотна. Попередньо без постраждалих. Світло поступово відновлюється.

ворог бив по обʼєктах критичної інфраструктури, повідомила заступниця голови ОВА Наталя Заболотна. Попередньо без постраждалих. Світло поступово відновлюється. Ворожі ракети масовано атакували енергосистему України : об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. «Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків», – зазначив він.

: об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. «Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків», – зазначив він. Київ, Київщина, Донеччина, Дніпропетровщина: через загрозу ракетного удару в Києві можуть бути запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії. Це превентивний захід, повідомила пресслужба ДТЕК.

Загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів , сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей, повідомив президент Володимир Зеленський.

, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей, повідомив президент Володимир Зеленський. «Ми вдячні всій нашій протиповітряній обороні, яка була залучена до відбиття цієї атаки: зенітним ракетним військам, нашій авіації – пілотам F-16, «сушок» та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ – усі організовано відпрацювали. Дякую вам за надійний захист!», – йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook президента.

Контекст

Із жовтня 2022 року по вересень 2024-го об’єкти української енергетичної інфраструктури зазнали 1024 російських атаки, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

З вересня 2022 року по вересень 2024-го Росія здійснила 25 масованих ракетно-дронових атак на енергосистему України, свідчать дані, оприлюднені на порталі Energy Map українського аналітичного центру DiXi Group.

Через повномасштабне вторгнення РФ енергетичний сектор України зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму €56,2 млрд, тоді як потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об’єктів за принципом «Відбудувати краще, ніж було», становлять €50,5 млрд. Таку оцінку дає аналітична команда Київської школи економіки (KSE) станом на травень 2024-го.