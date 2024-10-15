«Укргидроэнерго» отменит тендер на 365 млн грн для услуг юридического представительства в суде против РФ

Оператор украинских ГЭС «Укргидроэнерго» отменит ранее объявленный тендер на закупку услуг юридического представительства по арбитражному делу против РФ относительно разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщила пресс-служба компании 15 октября. Тендер более чем на 365 млн грн был объявлен в августе этого года.
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Подробности
- «Укргидроэнерго» планирует провести дополнительные консультации с правительством и другими заинтересованными сторонами для определения «наиболее целесообразного курса действий» в соответствии с национальным подходом, который координируется в партнерстве с международными союзниками Украины.
- Компания подчеркнула, что не отказывается от дела и будет пытаться получить полную компенсацию за весь ущерб, нанесенный войной, включающий не только разрушение Каховской ГЭС, но и более 140 ракетных ударов по другим активам «Укргидроэнерго».
Контекст
«Укргидроэнерго» – оператор ГЭС Украины. В ее состав входят десять станций на реках Днепр и Днестр. Каховская ГЭС была оккупирована Россией в первые дни войны, а 6 июня прошлого года россияне ее взорвали.
В январе этого года «Укргидроэнерго» начало работу с двумя юридическими компаниями по разработке высокоуровневой стратегии судебных исков и арбитража. Избрание компаний состоялось с помощью Pro Bono Платформы Секретариата Энергетического Сообщества (Energy Community). Две юридические компании совместно обязались предоставить 375 часов юридической работы безвозмездно.
В июне «Укргидроэнерго» направило России сообщение, что собирается обратиться в арбитражный международный суд и будет подавать иск по поводу упущенной выгоды и стоимости строительства и восстановления Каховской ГЭС.
В августе компания объявила тендер более чем на 365 млн грн на закупку услуг юридического представительства.
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