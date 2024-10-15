«Укргідроенерго» скасує тендер на 365 млн грн для послуг юридичного представництва в суді проти РФ

Оператор українських ГЕС «Укргідроенерго» скасує раніше оголошений тендер на закупівлю послуг юридичного представництва в арбітражній справі проти РФ щодо руйнування Каховської гідроелектростанції (ГЕС), повідомила пресслужба компанії 15 жовтня. Тендер на понад 365 млн грн був оголошений у серпні цього року.

Деталі

«Укргідроенерго» планує провести додаткові консультації з урядом та іншими зацікавленими сторонами для визначення «найбільш доцільного курсу дій» відповідно до національного підходу, який координується у партнерстві з міжнародними союзниками України.

Компанія наголосила, що не відмовляється від справи і намагатиметься отримати повну компенсацію за всі збитки, завдані війною, які включають не лише руйнування Каховської ГЕС, але й понад 140 ракетних ударів по інших активах «Укргідроенерго».

Контекст

«Укргідроенерго» – оператор ГЕС України. До її складу входять десять станцій на річках Дніпро та Дністер. Каховська ГЕС була окупована Росією в перші дні війни, а 6 червня минулого року росіяни її підірвали.

У січні цього року «Укргідроенерго» розпочало роботу з двома юридичними компаніями для розробки високорівневої стратегії судових позовів та арбітражу. Обрання компаній відбулося за допомогою Pro Bono Платформи Секретаріату Енергетичного співтовариства (Energy Community). Дві юридичні компанії спільно зобовʼязалися надати 375 годин юридичної роботи безоплатно.

У червні «Укргідроенерго» направило Росії повідомлення, що звертатиметься до арбітражного міжнародного суду і подаватиме позов щодо втраченої вигоди і вартості будівництва й відновлення Каховської ГЕС.

У серпні компанія оголосила тендер на понад 365 млн на закупівлю послуг юридичного представництва.