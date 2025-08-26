Государственный почтовый оператор «Укрпочта» будет и дальше отправлять посылки в США после того, как там ввели 10% пошлину на коммерческие отправления стоимостью до $800. Стоимость доставки вырастет в среднем на $1,5–3. Об этом сообщили гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский и пресс-служба оператора.

Подробности

США требуют взимать пошлину еще в стране-отправителе, но «Укрпочта» решила не вводить дополнительное собрание, взяла эти расходы на себя и договорилась с авиалиниями, ведь многие перевозчики отказались доставлять почту в США, отметил Смилянский.

Повышение тарифов возместит расходы на работу агентов, которые должны сопровождать процесс уплаты таможенных платежей, пояснил гендиректор «Укрпочты».

Новая схема работы стартует с 26 августа. Параллельно «Укрпочта» сотрудничает со Всемирным почтовым союзом, НБУ, Минэкономики и Минразвития над долгосрочным решением для украинских экспортеров.

Смилянский призвал отправителей не маскировать коммерческие посылки под «подарки», поскольку контроль в США будет более жестким. От 10% сбора освобождаются только документы и подарки стоимостью до $100.

Кроме того, «Укрпочта» усилит контроль на границе во избежание подозрений в реэкспорте товаров из стран, где пошлина выше.

По словам руководителя компании, новые правила могут дать Украине преимущество. Для большинства стран ЕС ставка составляет 15%, а для Швейцарии – 39%. «Это создает конкурентное преимущество для наших экспортеров, ведь они могут занять нишу товаров из других стран, в том числе европейских, куда переехали и украинские предприниматели, которым теперь будет тяжело продолжать свой бизнес», – отметил Смилянский.

Контекст

Ежемесячно «Укрпочта» осуществляет около 350 000 экспортных отправлений для украинского бизнеса, по данным Минразвития.

Больше заказов украинских товаров поступает из США, Великобритании, Германии, Канады, Франции и Австралии. В то же время половина всего экспорта идет именно в Соединенные Штаты.

В июне этого года «Укрпочта» заключила соглашение с Почтовой службой США, подготовка к которой длилась более двух лет. Как объяснял Смилянский, соглашение является конфиденциальным, но один из ключевых его аспектов – открытие для доставки четырех аэропортов в США: Лос-Анджелес, Чикаго, Майами и Нью-Йорка.