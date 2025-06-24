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«Укрпошта» підписала угоду з Поштою США. Смілянський анонсував доступ до чотирьох американських аеропортів

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

«Укрпошта» уклала угоду з Поштовою службою США, підготовка до якої тривала понад два роки, повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

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Деталі 

  • Голова «Укрпошти» зазначив, що угода є конфіденційною, але один із ключових її аспектів – відкриття для доставки чотирьох аеропортів у США: Лос-Анджелеса, Чикаго, Маямі та Нью-Йорка.
  • «Це дозволить ще більше прискорити доставку до США, зберігши при цьому чинні тарифи. Наші клієнти незабаром відчують покращення термінів доставки», – зазначив Смілянський.
  • За його словами, «Укрпошта» планує скоротити час доставки до США з 8-10 днів до 6-8 днів. Крім того, будуть запроваджені вигідніші тарифи для важчих посилок.
  • «Наразі діє вигідна пропозиція для легких посилок Prime, і ми домовилися розширити її на посилки вагою до 5 кг. Ці зміни набудуть чинності в період із 1 жовтня 2025 року до 1 січня 2026 року», – уточнив Смілянський.
  • Керівник «Укрпошти» повідомив, що Пошта США зобов’язалася допомогти переконати Amazon та інші торговельні платформи запровадити пряму доставку в Україну.

Контекст 

У жовтні 2024 року Смілянський анонсував укладення угоди з Поштовою службою США (USPS). Тоді він заявив, що угода відкриє можливість доставки товарів із Amazon та інших великих маркетплейсів в Україну. «Щойно угода буде підписана, Amazon стане доступним для українців», – заявив він.

Смілянський пояснив, що ця угода забезпечить доступ до всіх основних маркетплейсів, які наразі недоступні для України.

Через затримки в доставці міжнародних відправлень через Польщу «Укрпошта» перенаправила логістичні потоки через Велику Британію. За словами Смілянського, після укладення угоди з USPS товари з Amazon доставлятимуться через Велику Британію: «посилки прибуватимуть до Лондона, а звідти за день потраплятимуть в Україну». 

Крім того, тривають переговори з британською поштовою службою Royal Mail щодо зниження тарифів для України та покращення умов доставки, додав Смілянський.

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