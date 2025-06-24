«Укрпошта» уклала угоду з Поштовою службою США, підготовка до якої тривала понад два роки, повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Деталі

Голова «Укрпошти» зазначив, що угода є конфіденційною, але один із ключових її аспектів – відкриття для доставки чотирьох аеропортів у США: Лос-Анджелеса, Чикаго, Маямі та Нью-Йорка.

«Це дозволить ще більше прискорити доставку до США, зберігши при цьому чинні тарифи. Наші клієнти незабаром відчують покращення термінів доставки», – зазначив Смілянський.

За його словами, «Укрпошта» планує скоротити час доставки до США з 8-10 днів до 6-8 днів. Крім того, будуть запроваджені вигідніші тарифи для важчих посилок.

«Наразі діє вигідна пропозиція для легких посилок Prime, і ми домовилися розширити її на посилки вагою до 5 кг. Ці зміни набудуть чинності в період із 1 жовтня 2025 року до 1 січня 2026 року», – уточнив Смілянський.

Керівник «Укрпошти» повідомив, що Пошта США зобов’язалася допомогти переконати Amazon та інші торговельні платформи запровадити пряму доставку в Україну.

Контекст

У жовтні 2024 року Смілянський анонсував укладення угоди з Поштовою службою США (USPS). Тоді він заявив, що угода відкриє можливість доставки товарів із Amazon та інших великих маркетплейсів в Україну. «Щойно угода буде підписана, Amazon стане доступним для українців», – заявив він.

Смілянський пояснив, що ця угода забезпечить доступ до всіх основних маркетплейсів, які наразі недоступні для України.

Через затримки в доставці міжнародних відправлень через Польщу «Укрпошта» перенаправила логістичні потоки через Велику Британію. За словами Смілянського, після укладення угоди з USPS товари з Amazon доставлятимуться через Велику Британію: «посилки прибуватимуть до Лондона, а звідти за день потраплятимуть в Україну».

Крім того, тривають переговори з британською поштовою службою Royal Mail щодо зниження тарифів для України та покращення умов доставки, додав Смілянський.