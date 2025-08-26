Державний поштовий оператор «Укрпошта» й надалі відправлятиме посилки до США після того, як там запровадили 10% мито на комерційні відправлення вартістю до $800. Вартість доставки зросте в середньому на $1,5–3. Про це повідомили гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський і пресслужба оператора.

Деталі

США вимагають стягувати мито ще в країні-відправнику, але «Укрпошта» вирішила не вводити додаткові збори та взяла ці витрати на себе та домовилася з авіалініями, адже багато перевізників відмовилися доставляти пошту до США, зазначив Смілянський.

Підвищення тарифів покриє витрати на роботу агентів, які мають супроводжувати процес сплати митних платежів, пояснив гендиректор «Укрпошти».

Нова схема роботи стартує з 26 серпня. Паралельно «Укрпошта» співпрацює з Всесвітнім поштовим союзом, НБУ, Мінекономіки та Мінрозвитку над довгостроковим рішенням для українських експортерів.

Смілянський закликав відправників не маскувати комерційні посилки під «подарунки», оскільки контроль у США буде жорсткішим. Від 10% збору звільняються лише документи та подарунки вартістю до $100.

Крім того, «Укрпошта» посилить контроль на кордоні, щоб уникнути підозр у реекспорті товарів із країн, де мито вище.

За словами керівника компанії, нові правила можуть дати Україні перевагу. Для більшості країн ЄС ставка становить 15%, а для Швейцарії – 39%. «Це створює конкурентну перевагу для наших експортерів, адже вони можуть зайняти нішу товарів з інших країн, зокрема європейських, куди переїхали й українські підприємці, яким тепер буде важко продовжувати свій бізнес», – зазначив Смілянський.

Контекст

Щомісяця «Укрпошта» здійснює близько 350 000 експортних відправлень для українського бізнесу, за даними Мінрозвитку.

Найбільше замовлень українських товарів надходить зі США, Великої Британії, Німеччини, Канади, Франції та Австралії. Водночас половина всього експорту йде саме в Сполучені Штати.

У червні цього року «Укрпошта» уклала угоду з Поштовою службою США, підготовка до якої тривала понад два роки. Як пояснював Смілянський, угода є конфіденційною, але один із ключових її аспектів – відкриття для доставки чотирьох аеропортів у США: Лос-Анджелеса, Чикаго, Маямі та Нью-Йорка.