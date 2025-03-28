УЗ открыла бесплатный доступ бизнеса к приложению для оформления перевозочных документов

АО «Укрзализныця» (УЗ) упростило процесс оформления перевозок для грузоотправителей, предоставив бесплатный доступ к приложению для создания бумажных перевозочных документов. Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы Валерий Ткачев 28 марта. Решение было принято на фоне ликвидации последствий кибератаки.

Подробности

По причине временной недоступности информационных систем компания рекомендует пользоваться программным продуктом «АРМ Грузоотправителя», разработанным партнером УЗ – ТМСОФТ. До полного возобновления работы сервис будет бесплатным.

Функционал программы ограничен – доступно лишь оформление перевозочных документов без логических контролей.

Контекст

23 марта вследствие масштабной кибератаки украинцы не могли покупать билеты через сайт и приложение «Укрзализныци». Председатель правления Александр Перцовский назвал атаку беспрецедентной и целенаправленной, заверив, что она не повлияла на движение поездов.

По данным Госспецсвязи, инцидент расследуют совместно с CERT.UA. Пострадали не только пассажиры – бизнес-клиенты компании также ощутили последствия. Все автоматизированные процессы грузоперевозок перешли в бумажный формат, отметил руководитель железнодорожной логистики Kernel Вадим Котенко.

«Оформление документов теперь занимает больше времени и требует дополнительных ресурсов. Это особенно критично для предприятий, которые работают круглосуточно», – объяснил он. Больше об этом – по ссылке.