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«Замедление логистики – не наибольший вред». Сайт и приложение «Укрзализныци» второй день не работают из-за кибератаки. Какие последствия и кто мог это сделать

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes
Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

Кібератака на «Укрзалізницю», Sandwarm /коллаж Анастасия Решетник

«Укрзализныця» подверглась масштабной хакерской атаке 23 марта. Сколько будет длиться восстановление? Фото коллаж Анастасия Решетник

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Хакеры совершили масштабную атаку на IТ-инфраструктуру «Укрзализныци», которая положила сервисы онлайн-продажи билетов компании. Почему киберпреступники атаковали железнодорожного перевозчика и сколько будет длиться восстановление работы услуг?

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С 23 марта тысячи украинцев не могут купить билеты на поезда в приложении и на сайте «Укрзализныци» (УЗ). Причина – масштабная кибератака на серверы и IТ-системы компании. «Это беспрецедентная кибератака – таргетированная, сложная и многоуровневая», – написал глава компании Александр Перцовский в Facebook 24 марта.

В 2024-м УЗ перевезла 23,3 млн пассажиров. 86% билетов пассажиры купили онлайн, говорится в отчете компании. Теперь перевозчик продает билеты на ближайшие поезда через кассы. Это касается и билетов на международные поезда, ранее доступные только онлайн. Как уверяет Перцовский в своем Facebook, на движение поездов атака не повлияла.

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