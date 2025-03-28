УЗ відкрила безкоштовний доступ бізнесу до застосунку для оформлення перевізних документів

АТ «Укрзалізниця» (УЗ) спростило процес оформлення перевезень для вантажовідправників, надавши безкоштовний доступ до застосунку для створення паперових перевізних документів. Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи Валерій Ткачов 28 березня. Рішення ухвалене на тлі ліквідації наслідків кібератаки.

Деталі

Через тимчасову недоступність інформаційних систем компанія рекомендує користуватися програмним продуктом АРМ Вантажовідправника, розробленим партнером УЗ – ТМСОФТ. До повного відновлення роботи сервіс буде безкоштовним.

Функціонал програми наразі обмежений – доступне лише оформлення перевізних документів без логічних контролей.

Контекст

23 березня через масштабну кібератаку українці не могли купувати квитки через сайт і додаток «Укрзалізниці». Голова правління Олександр Перцовський назвав атаку безпрецедентною та цілеспрямованою, запевнивши, що вона не вплинула на рух поїздів.

За даними Держспецзв’язку, інцидент розслідують спільно з CERT.UA. Постраждали не лише пасажири – бізнес-клієнти компанії також відчули наслідки. Всі автоматизовані процеси вантажних перевезень перейшли у паперовий формат, зазначив керівник залізничної логістики Kernel Вадим Котенко.

«Оформлення документів тепер займає більше часу та потребує додаткових ресурсів. Це особливо критично для підприємств, що працюють цілодобово», – пояснив він. Більше про це – за посиланням.