«Укрзализныця» получит $9,2 млн от фонда Баффета на закупку оборудования

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Производственное направление «Укрзализныци» впервые заключило контракты с международным Фондом Говарда Г. Баффета (HGBF) на сумму $9,2 млн. Фонд предоставит средства на поставку оборудования для трех предприятий направления «Ремонт и производство» в рамках программы модернизации мощностей. Об этом сообщила пресс-служба компании 29 октября.

  • Контракты предусматривают поставку более 20 единиц оборудования, включая токарные и фрезерные станки, 3D-принтеры, 3D-сканеры, термические установки и прочее. Оборудование будет использоваться для производства запчастей, которые не импортировались в Украину более пяти лет и не имеют местного производства.
  • Речь идет о деталях к дизельным двигателям, зубчатых колесах, шестернях и других компонентах для ремонта локомотивов.
  • Более 60% локомотивного парка «Укрзализныци» нуждаются в капитальном ремонте, говорит Евгений Шрамко, член правления УЗ, направление «Ремонт и производство». Часть оборудования осталась на оккупированных территориях, а некоторые запчасти раньше закупались в России и Беларуси. Новое оборудование позволит наладить собственное производство деталей, повысить энергоэффективность и снизить зависимость от импорта.
  • Сотрудничество с HGBF является частью программы технического перевооружения «Укрзализныци».

Контекст

Фонд The ​​Howard G. Buffett Foundation, возглавляемый Говардом Баффетом, специализируется на продовольственной и общественной безопасности и смягчении конфликтов. В 2022–2024 годах фонд предоставил Украине помощи более чем на $800 млн.

Из-за войны объем перевозок «Укрзализныци» уменьшился, а ремонтные работы на собственных мощностях сократились вдвое. Компания имеет 25 депо и четыре вагоноремонтных завода: Дарницкий (Киев), Стрыйский (Львовская область), Панютинский (Харьковская область) и «Рефрижераторная вагонная компания» (Киевская область).

Только восемь подразделений этого направления прибыльные, сообщал член правления «Укрзализныци» Евгений Шрамко. По его оценкам, до конца года направление может принести компании ущерб в 600 млн грн.

Осенью 2025 года «Укрзализныця» планирует передать в аренду более 10 объектов в разных регионах, в частности в Киеве. Договоры будут заключать минимум на три года с возможностью продления еще на три года с согласия сторон. Процесс будет проходить через систему Prozorro.

Подробнее об объектах и ​​условиях для бизнеса – в материале Forbes Ukraine.

