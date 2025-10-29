Виробничий напрям «Укрзалізниці» вперше уклав контракти з міжнародним Фондом Говарда Г. Баффета (HGBF) на суму $9,2 млн. Фонд надасть кошти на постачання обладнання для трьох підприємств напряму «Ремонт і виробництво» в межах програми модернізації потужностей. Про це повідомила пресслужба компанії 29 жовтня.

Деталі

Контракти передбачають поставку понад 20 одиниць обладнання, зокрема токарних і фрезерних верстатів, 3D-принтерів, 3D-сканерів, термічних установок та іншого. Обладнання використовуватимуть для виробництва запчастин, які не імпортувалися в Україну понад пʼять років і не мають місцевого виробництва.

Йдеться про деталі до дизельних двигунів, зубчасті колеса, шестерні та інші компоненти для ремонту локомотивів.

Понад 60% локомотивного парку «Укрзалізниці» потребує капітального ремонту, каже Євген Шрамко, член правління УЗ, напрям «Ремонт і виробництво». Частина обладнання залишилася на окупованих територіях, а деякі запчастини раніше закуповувалися в Росії та Білорусі. Нове обладнання дасть змогу налагодити власне виробництво деталей, підвищити енергоефективність і зменшити залежність від імпорту.

Співпраця з HGBF є частиною програми технічного переоснащення «Укрзалізниці».

Контекст

Фонд The Howard G. Buffett Foundation, який очолює Говард Баффет, спеціалізується на продовольчій і громадській безпеці та пом’якшенні конфліктів. У 2022–2024 роках фонд надав Україні допомоги на понад $800 млн.

Через війну обсяг перевезень «Укрзалізниці» зменшився, а ремонтні роботи на власних потужностях скоротилися вдвічі. Компанія має 25 депо та чотири вагоноремонтні заводи: Дарницький (Київ), Стрийський (Львівська область), Панютинський (Харківська область) та «Рефрижераторна вагонна компанія» (Київська область).

Лише вісім підрозділів цього напряму прибуткові, повідомляв член правління «Укрзалізниці» Євген Шрамко. За його оцінками, до кінця року напрям може принести компанії збиток у 600 млн грн.

Восени 2025 року «Укрзалізниця» планує передати в оренду понад 10 об’єктів у різних регіонах, зокрема в Києві. Договори укладатимуть мінімум на три роки з можливістю продовження ще на три роки за згодою сторін. Процес проходитиме через систему Prozorro.

