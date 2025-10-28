Forbes Digital підписка
Наблюдательный совет «Укрзализныци» переизбрал главой Гепарда Хафера

Forbes

1 хв читання

Наблюдательный совет «Укрзализныци» переизбрал своим председателем Гепарда Хафера, а заместителем председателя наблюдательного совета – Сергея Лещенко. Об этом сообщила пресс-служба компании 28 октября.

Подробности

  • Хафер был назначен во время первого заседания наблюдательного совета. Его заместителем будет Сергей Лещенко, политик и журналист, бывший народный депутат Украины – представитель государства в наблюдательном совете.
  • Гепард Хафер – ученый и эксперт по логистике, имеет опыт работы в Deutsche Bahn. Хафер присоединился к «Укрзализныце» как независимый член в 2018–2019 годах, стал председателем в феврале 2022-го.
  • До этого с 2016-го по 2019-й Хафер был независимым членом наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины». Участвовал в ключевых реформах корпоративного управления, подготовке к частичной приватизации (в частности, реструктуризации и привлечении инвестиций) и стратегических аспектах арбитражных дел против «Газпрома».

Контекст

1 октября 2025 года правительство утвердило новый состав наблюдательного совета АО «Укрзализныця». Ее независимые члены были отобраны по результатам открытого конкурса, организованного и проведенного Комитетом по назначению руководителей важных для экономики предприятий с участием международной компании по поиску руководящего персонала.

Так, в состав наблюдательного совета вошли:

Эльжбета Эва Беньковская, бывший министр инфраструктуры и развития Польши, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг;

Максим Мокляк, бывший руководитель Государственной фискальной службы Украины, эксперт по финансовой сфере;

Анатолий Амелин, предприниматель и соучредитель Украинского института будущего;

Давид Ломджария, управленец с опытом сотрудничества с международными финансовыми учреждениями, председатель наблюдательного совета «Укроборонпрома» – представитель государства;

Представителем государства в наблюдательном совете также остается Александр Камышин, назначенный осенью прошлого года.

