Сеть автозаправочных станций UPG просит разрешения Антимонопольного комитета Украины на аренду 46 АЗС, принадлежащих 11 компаниям группы «Приват». Рассмотрение заявлений запланировано на сегодня, 14 августа, сообщил АМКУ.

Подробности

Заправки распределены между 11 компаниями: «Альбиленд», «Энджел Кэпитал», «Жасми-трейд», «Имидж эволюшн», «Корсо Таун», «Лидер финанс», «Нафтапрайм», «Ньюпорт Холдинг», «Перспектива про», «Старт бизнес-плюс», «Вертикс-молл».

Среди бенефициаров 10 компаний, согласно данным YouСontrol, есть Юрий Киперман, отец Михаила Кипермана, управляющий сетью АЗС «Привата», по словам собеседника Forbes Ukraine на топливном рынке. Бенефициары еще одной компании, «Вертикс-молл», не указаны.

Топливная сеть группы «Приват» до полномасштабной войны была самой большой в Украине. Она владела более 1500 заправками под разными брендами.

Если АМКУ согласует заявки, сеть АЗС UPG увеличится до 214 заправок.

Контекст

UPG Владимира Петренко – одна из крупнейших сетей АЗС в Украине, занимает пятое место по объемам реализации горючего после OKKO, WOG, Ukrnafta и «БРСМ-Нефть». Выручка в 2024-м – 38,4 млрд грн.

10 июля UPG впервые получила от АМКУ разрешение на аренду автозаправочных станций. 31 июля АМКУ разрешил UPG арендовать еще 47 АЗС, тоже принадлежавших официальной группе «Приват».

Комментируя предварительное соглашение по аренде 34 АЗС, владелец UPG утверждал, что эти АЗС уже «не имеют отношения» к бизнес-империи Коломойского.

Более 500 заправок под брендом «Укрнафта» приватовцы потеряли осенью 2022-го в связи с национализацией. А с начала 2025-го остальные сети перестали работать из-за нехватки горючего.