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«Дай Бог не пойти в минус». UPG арендовала «приватовские» АЗС и целит в топ-4 по размеру сети.

Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes

5 хв читання

Власник UPG Володимир Петренко /предоставлено пресс-службой

Владимир Петренко в 2025-м расширит сеть UPG в четыре раза. Фото предоставлено пресс-службой

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UPG готовит к запуску в Киеве 34 автозаправочных станции Avias и ANP, взятые в аренду в июле. В планах – арендовать еще 200 АЗС по всей Украине. Как это должно помочь бизнесу Владимира Петренко войти в четверку лидеров на топливном рынке, который неустанно сокращается из-за войны?

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«Калькулятор у Петренко какой-то другой системы», – комментировал в мае директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн намерение владельца сети АЗС UPG Владимира Петренко арендовать 34 неработающие автозаправочные станции Avias и ANP.

Это часть когда-то самой крупной топливной сети страны – неофициальной группы «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которая работала под около 15 брендами. В 2022 году государство национализировало более 500 заправок «Укрнафты», а с начала 2025-го остальные сети прекратили работу, в частности из-за дефицита топлива.

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