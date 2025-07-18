UPG готовит к запуску в Киеве 34 автозаправочных станции Avias и ANP, взятые в аренду в июле. В планах – арендовать еще 200 АЗС по всей Украине. Как это должно помочь бизнесу Владимира Петренко войти в четверку лидеров на топливном рынке, который неустанно сокращается из-за войны?

«Калькулятор у Петренко какой-то другой системы», – комментировал в мае директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн намерение владельца сети АЗС UPG Владимира Петренко арендовать 34 неработающие автозаправочные станции Avias и ANP.

Это часть когда-то самой крупной топливной сети страны – неофициальной группы «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которая работала под около 15 брендами. В 2022 году государство национализировало более 500 заправок «Укрнафты», а с начала 2025-го остальные сети прекратили работу, в частности из-за дефицита топлива.