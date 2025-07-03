Топливный рынок Украины переживает не лучшие времена. Продажи горючего уменьшаются, налоги растут. В таких условиях кто-то теряет, как группа «Приват» Игоря Коломойского , закрывшая свои заправки. А кто-то находит, как отчужденная у него в пользу государства «Укрнафта», доля которой выросла в 2,5 раза, до 12,2%. Как трансформируется топливный рынок на четвертом году войны, кто и почему задает темп?

Рынок нефтепродуктов в Украине за три года сократился на 15%, а в сегменте сжиженного газа – на 45%, по данным компании ОККО. Как следствие, лидеры рынка ОККО и WOG растут медленнее инфляции, а доходы падают.

В 2024-м ОККО получила 2,1 млрд грн прибыли, вдвое меньше, чем годом ранее. Не в пользу украинского топливного рынка играют увеличение налоговой нагрузки и российские обстрелы. За три года полномасштабной войны ОККО потеряла $120 млн из-за попаданий врага. «Многие нефтебазы уничтожены, а вместе с ними – значительные запасы товара», – говорит СЕО компании Василий Даниляк.