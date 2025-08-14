Мережа автозаправних станцій UPG просить дозволу Антимонопольного комітету України на оренду 46 АЗС, які належать 11 компаніям групи «Приват». Розгляд заяв запланований на сьогодні, 14 серпня, повідомив АМКУ.

Деталі

Заправки розподілені між 11 компаніям: «Альбіленд», «Енджел Кепітал», «Жасмі-трейд», «Імідж еволюшн», «Корсо Таун», «Лідер фінанс», «Нафтапрайм», «Ньюпорт Холдінг», «Перспектива про», «Старт бізнес-плюс», «Вертікс-молл».

Серед бенефіціарів 10 компаній, згідно з даними YouСontrol, є Юрій Кіперман, батько Михайла Кіпермана, який управляє мережею АЗС «Привату», за словами співрозмовника Forbes Ukraine на паливному ринку. Бенефіціари ще однієї компанії, «Вертікс-молл», не зазначені.

Паливна мережа групи «Приват» до повномасштабної війни була найбільшою в Україні. Вона володіла понад 1500 заправками під різними брендами.

Якщо АМКУ погодить заявки, мережа АЗС UPG збільшиться до 214 заправок.

Контекст

UPG Володимира Петренка – одна з найбільших мереж АЗС в Україні, займає п’яте місце за обсягами реалізації пального після OKKO, WOG, Ukrnafta та «БРСМ-Нафта». Виторг у 2024-му – 38,4 млрд грн.

10 липня UPG вперше отримала від АМКУ дозвіл на оренду автозаправних станцій. 31 липня АМКУ дозволив UPG орендувати ще 47 АЗС, які теж належали офіційній групі «Приват».

Коментуючи попередню угоду щодо оренди 34 АЗС, власник UPG стверджував, що ці АЗС вже «не мають відношення» до бізнес-імперії Коломойського.

Понад 500 заправок під брендом «Укрнафта» приватівці втратили восени 2022-го у зв’язку з націоналізацією. А з початку 2025-го решта мережі перестала працювати через брак пального.