Антимонопольный комитет Украины разрешил компании «Укрпаллетсистем», оператору сети АЗК UPG, арендовать 70 автозаправочных станций. Об этом написал глава АМКУ Павел Кириленко в Facebook 30 октября.

  • АМКУ одобрил заявления «Укрпаллетсистем» от 15 августа 2025 года о предоставлении разрешения на концентрацию 70 единых имущественных комплексов – автозаправочных станций, «находящихся по адресам, указанным в соответствующих заявлениях».
  • АЗС принадлежат ряду юридических лиц, говорится в сообщении.
  • В частности, это общества с ограниченной ответственностью «Айлонг Эволюшн», «Альбиленд», «Вертикс Молл», «Энджел Кэпитал», «Евротрейд Экспо», «Жасми-Трейд», «Имидж Эволюшн», «Корсо Таун», «Лидер Финанс», «Нафтапрайм», «Ньюпорт Холдинг», «Перспектива Про», «Скай Проект» и другие.
  • АЗС расположены: 18 – в Закарпатской; 20 – в Черниговской; 15 – в Винницкой; 17 – в Харьковской областях.

Контекст

До полномасштабного вторжения группа «Приват» возглавляла украинский рынок горючего с сетью более 1500 АЗС под разными брендами. Осенью 2022 года в результате национализации она потеряла более 500 заправок «Укрнафты», а с начала 2025-го остальные станции приостановили работу из-за дефицита горючего.

Сеть UPG, принадлежащая Владимиру Петренко (официально – его сестре Юлии Васьковской), занимает пятое место по объему реализации горючего в Украине, уступая OKKO, WOG, «Укрнафте» и «БРСМ-Нафте». За 2024 год доход компании составил 38,4 млрд грн.

10 июля 2025 года АМКУ впервые разрешил UPG арендовать автозаправочные станции. 31 июля одобрена аренда еще 47 АЗС, связанных с группой «Приват», а в августе – дополнительных 46 станций.

Комментируя соглашение об аренде 34 АЗС, Владимир Петренко отмечал, что эти объекты уже не связаны с бизнес-структурами Игоря Коломойского.

В начале сентября АМКУ разрешил UPG арендовать еще 75 АЗС в Черкасской, Николаевской, Одесской и Львовской областях.

