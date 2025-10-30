Підписка від 49 грн
Мережа UPG отримала дозвіл АМКУ на оренду 70 АЗС ANP і «Авіас»

Антимонопольний комітет України дозволив компанії «Укрпалетсистем», оператору мережі АЗК UPG, орендувати 70 автозаправних станцій. Про це написав голова АМКУ Павло Кириленко у Facebook 30 жовтня.

  • АМКУ схвалив заяви «Укрпалетсистем» від 15 серпня 2025 року про надання дозволу на концентрацію 70 єдиних майнових комплексів – автозаправних станцій, «які знаходяться за адресами, що зазначені у відповідних заявах».
  • АЗС належать низці юридичних осіб, йдеться у повідомленні.
  • Зокрема, це товариства з обмеженою відповідальністю «Айлонг Еволюшн», «Альбіленд», «Вертікс Молл», «Енджел Кепітал», «Євротрейд Експо», «Жасмі-Трейд», «Імідж Еволюшн», «Корсо Таун», «Лідер Фінанс», «Нафтапрайм», «Ньюпорт Холдинг», «Перспектива Про», «Скай Проект» та інші.
  • АЗС розташовані: 18 – у Закарпатській; 20 – у Чернігівській; 15 – у Вінницькій; 17 – у Харківській областях.

Контекст 

До повномасштабного вторгнення група «Приват» очолювала український ринок пального з мережею понад 1500 АЗС під різними брендами. Восени 2022 року внаслідок націоналізації вона втратила понад 500 заправок «Укрнафти», а з початку 2025-го решта станцій призупинила роботу через дефіцит пального.

Мережа UPG, що належить Володимиру Петренку (офіційно – його сестрі Юлії Васьковській), посідає п’яте місце за обсягом реалізації пального в Україні, поступаючись OKKO, WOG, «Укрнафті» та «БРСМ-Нафті». За 2024 рік дохід компанії склав 38,4 млрд грн.

10 липня 2025 року АМКУ вперше дозволив UPG орендувати автозаправні станції. 31 липня схвалено оренду ще 47 АЗС, пов’язаних із групою «Приват», а в серпні – додаткових 46 станцій.

Коментуючи угоду щодо оренди 34 АЗС, Володимир Петренко наголошував, що ці об’єкти вже не пов’язані з бізнес-структурами Ігоря Коломойського.

На початку вересня АМКУ дозволив UPG орендувати ще 75 АЗС у Черкаській, Миколаївській, Одеській та Львівській областях.

