АМКУ разрешил UPG арендовать еще 75 заправок, сеть компании выросла до 289 АЗС

Михаил Тарчинец
Михаил Тарчинец
Forbes

1 хв читання

Антимонопольный комитет Украины на заседании 4 сентября разрешил «Укрпалетсистем», которое управляет сетью АЗС UPG, арендовать 75 заправок в Черкасской, Николаевской, Одесской и Львовской областях. Об этом сообщил глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко в Facebook.

  • АМКУ разрешил арендовать станции, принадлежащие компаниям «Айлонг Эволюшн», «Альбиленд», «Энджел Кэпитал», «Евротрейд Экспо», «Жасми-трейд», «Корсо Таун», «Лайк инвест», «Лидер финанс», «Ньюпорт Холдинг», «Скай проект», «Сорелла оил», «Тарос групп».
  • Таким образом, сеть АЗС UPG увеличится до 289 заправок.
  • Среди бенефициаров этих 14 компаний, согласно данным YouСontrol, есть Юрий Киперман, отец Михаила Кипермана, управляющий сетью АЗС группы «Приват».

Контекст

UPG Владимира Петренко – одна из самых крупных сетей АЗС в Украине, занимает пятое место по объемам реализации горючего после OKKO, WOG, Ukrnafta и «БРСМ-Нефть». Выручка в 2024-м – 38,4 млрд грн.

10 июля UPG впервые получила от АМКУ разрешение на аренду автозаправочных станций. 31 июля АМКУ разрешил UPG арендовать еще 47 АЗС, также принадлежавших неформальной группе «Приват». В августе сеть АЗС получила разрешение на аренду еще 46 автозаправочных станций.

Комментируя предварительное соглашение по аренде 34 АЗС, владелец UPG утверждал, что эти АЗС уже «не имеют отношения» к бизнес-империи Коломойского.

В начале сентября компания запустила работу 34 арендованных АЗК в Киеве и Киевской области.

