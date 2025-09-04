Антимонопольный комитет Украины на заседании 4 сентября разрешил «Укрпалетсистем», которое управляет сетью АЗС UPG , арендовать 75 заправок в Черкасской, Николаевской, Одесской и Львовской областях. Об этом сообщил глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко в Facebook.

Подробности

АМКУ разрешил арендовать станции, принадлежащие компаниям «Айлонг Эволюшн», «Альбиленд», «Энджел Кэпитал», «Евротрейд Экспо», «Жасми-трейд», «Корсо Таун», «Лайк инвест», «Лидер финанс», «Ньюпорт Холдинг», «Скай проект», «Сорелла оил», «Тарос групп».

Таким образом, сеть АЗС UPG увеличится до 289 заправок.

Среди бенефициаров этих 14 компаний, согласно данным YouСontrol, есть Юрий Киперман, отец Михаила Кипермана, управляющий сетью АЗС группы «Приват».

Контекст

UPG Владимира Петренко – одна из самых крупных сетей АЗС в Украине, занимает пятое место по объемам реализации горючего после OKKO, WOG, Ukrnafta и «БРСМ-Нефть». Выручка в 2024-м – 38,4 млрд грн.

10 июля UPG впервые получила от АМКУ разрешение на аренду автозаправочных станций. 31 июля АМКУ разрешил UPG арендовать еще 47 АЗС, также принадлежавших неформальной группе «Приват». В августе сеть АЗС получила разрешение на аренду еще 46 автозаправочных станций.

Комментируя предварительное соглашение по аренде 34 АЗС, владелец UPG утверждал, что эти АЗС уже «не имеют отношения» к бизнес-империи Коломойского.

В начале сентября компания запустила работу 34 арендованных АЗК в Киеве и Киевской области.