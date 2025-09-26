Forbes Digital підписка
Правительство обновило критерии рисков для промышленных выбросов: проверки будут ежегодными или раз в три года

Forbes

1 хв читання

Правительство приняло новое постановление, которое обновляет критерии оценки экологических рисков для предприятий и определяет, как часто их будет проверять Государственная экологическая инспекция. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Теперь каждая производственная установка будет оцениваться отдельно по балльной системе. Частота плановых проверок будет зависеть от уровня риска:

  • высокий риск – проверка раз в год;
  • средний или низкий риск – проверка раз в три года.

Изменения должны усилить контроль над промышленными выбросами и стимулировать бизнес инвестировать в более чистые технологии. Чем ниже уровень риска, тем реже приходит инспекция – это уменьшает административную нагрузку и приближает экологические стандарты Украины к нормам ЕС.

Контекст

Реформа предотвращения промышленного загрязнения в Украине – это комплекс мер, направленных на уменьшение негативного воздействия промышленных предприятий на окружающую среду путем внедрения европейских стандартов, в частности директивы 2010/75/ЕС о промышленных выбросах. Она является частью евроинтеграционных обязательств Украины и преследует цель достижения климатической нейтральности к 2050 году.

Закон Украины «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения» (№11355), принятый 20 июня 2024 года, вступил в силу 8 августа 2025 года. Он вводит европейский механизм уменьшения промышленных выбросов, доказавший свою эффективность в странах ЕС, где уровень загрязнения воздуха за последние 15 лет снизился на 40–85% в зависимости от загрязнителя. Принятие закона было одним из индикаторов Ukraine Facility, который Украина выполнила в срок.

В сентябре в Украине заработал Реестр интегрированных экологических разрешений.

