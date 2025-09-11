В Украине заработал Реестр интегрированных экологических разрешений. Соответствующее постановление принял Кабинет Министров на заседании 10 сентября, сообщила пресс-служба Минэкономки. Единый реестр интегрированных экологических разрешений является функциональным модулем « ЭкоСистемы » – национальной онлайн-платформы, содержащей актуальную информацию о состоянии окружающей среды.

Что это значит для бизнеса

Более прозрачные и более быстрые процедуры – теперь получение интегрированного экологического разрешения будет происходить онлайн через «ЭкоСистему». Это может уменьшить бюрократию, затраты времени на контакт с чиновниками.

«Единое окно» – компаниям не нужно подавать документы в разные инстанции. Все взаимодействие – от подачи заявки до получения разрешения и контроля за его исполнением – сосредоточено в одном реестре.

Открытость данных – бизнесу будет легче отслеживать экологические требования и деятельность конкурентов. В то же время повышается уровень прозрачности: информация о разрешениях доступна общественности.

Контекст

8 августа вступил в силу Закон «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения». Он вводит европейский механизм уменьшения промышленных выбросов, доказавший свою эффективность в странах ЕС, где уровень загрязнения воздуха за последние 15 лет снизился на 40–85% в зависимости от загрязнителя. Принятие закона было одним из индикаторов Ukraine Facility, который Украина выполнила в срок.