В Украине заработал Реестр интегрированных экологических разрешений. Соответствующее постановление принял Кабинет Министров на заседании 10 сентября, сообщила пресс-служба Минэкономки. Единый реестр интегрированных экологических разрешений является функциональным модулем «ЭкоСистемы» – национальной онлайн-платформы, содержащей актуальную информацию о состоянии окружающей среды.
Что это значит для бизнеса
- Более прозрачные и более быстрые процедуры – теперь получение интегрированного экологического разрешения будет происходить онлайн через «ЭкоСистему». Это может уменьшить бюрократию, затраты времени на контакт с чиновниками.
- «Единое окно» – компаниям не нужно подавать документы в разные инстанции. Все взаимодействие – от подачи заявки до получения разрешения и контроля за его исполнением – сосредоточено в одном реестре.
- Открытость данных – бизнесу будет легче отслеживать экологические требования и деятельность конкурентов. В то же время повышается уровень прозрачности: информация о разрешениях доступна общественности.
Контекст
8 августа вступил в силу Закон «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения». Он вводит европейский механизм уменьшения промышленных выбросов, доказавший свою эффективность в странах ЕС, где уровень загрязнения воздуха за последние 15 лет снизился на 40–85% в зависимости от загрязнителя. Принятие закона было одним из индикаторов Ukraine Facility, который Украина выполнила в срок.
