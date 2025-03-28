Мусор на вход, деньги – на выход. Сотни украинских компаний пробуют делать бизнес на отходах. Как это выгодно?

Украинские предприниматели научились получать сотни миллионов гривен на сборе и переработке мусора. Среди продуктов – гранулы для изготовления пластиковых изделий и альтернативное топливо. Как работает этот рынок и насколько выгоден «экологически сознательный» бизнес?

Грузовик Scania заезжает на сортировочную станцию ​​предприятия «Обуховгорвторресурсы» в Киевской области, на складах – спрессованные кубы макулатуры и пластика и горы опилок, говорится в видеоролике компании. Между этими этапами проходит самый длинный процесс – работники разделяют привезенные отходы на сортировочных линиях, чтобы дальше отправить это вторичное сырье на очистку и измельчение.

В январе 2025 года правительство утвердило Национальный план управления отходами до 2033 года. Среди целей – расширение переработки и повышение осведомленности населения о сортировке мусора.

В документе – 94 предприятия, занимающихся переработкой вторсырья, тогда как единый государственный реестр насчитывает около 2780 частных компаний, включая заготовительные. Их суммарная выручка за 2024 год – 26 млрд грн, свидетельствуют данные YouControl Market.

В 2023 году в Украине образовалось 4,9 млн т бытовых отходов и 218 000 т пластика, стекла и макулатуры, по информации Госстата. Действительно ли этот рынок привлекателен для бизнеса?