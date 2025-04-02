Правительство расширило бронирование работников коммунальных служб до 75%

Кабинет Министров Украины расширил возможности для предприятий, обеспечивающих критическую инфраструктуру, разрешив бронировать до 75% работников вместо предыдущих 50%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий 2 апреля.

Подробности

Решение направлено на преодоление кадрового дефицита в сфере коммунальных услуг и стабилизацию работы предприятий в условиях военного положения.

Отмечается, что изменения касаются специалистов, отвечающих за теплоснабжение, водоснабжение, водоотвод и вывоз твердых бытовых отходов. Смягчены требования к уровню заработной платы работников, которых бронируют.

В Минразвития заявили, что повышение лимита бронирования поможет сохранить ключевых специалистов, без которых содержание сетей в надлежащем состоянии невозможно. Это решение учитывает запросы общин и коммунальных предприятий, обеспечивая бесперебойную работу критической инфраструктуры.

Контекст

28 февраля правительство изменило правила бронирования и критерии определения критически важных предприятий. Теперь мобилизованные после 18 мая 2024 года будут считаться забронированными, а 72-часовая проверка работников отменена.

Среди нововведений: отсрочку будут аннулировать через пять дней, критичность предприятия будут определять по средней зарплате, а Пенсионный фонд и Минцифры интегрируют реестры для автоматической проверки этого показателя.