Уряд розширив бронювання працівників комунальних служб до 75%

Кабінет Міністрів України розширив можливості для підприємств, що забезпечують критичну інфраструктуру, дозволивши бронювати до 75% працівників замість попередніх 50%. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій 2 квітня.

Деталі

Рішення спрямоване на подолання кадрового дефіциту у сфері комунальних послуг і стабілізацію роботи підприємств в умовах воєнного стану.

Зазначається, що зміни стосуються фахівців, які відповідають за теплопостачання, водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів. Пом’якшено вимоги до рівня заробітної плати працівників, яких бронюють.

У Мінрозвитку заявили, що підвищення ліміту бронювання допоможе зберегти ключових фахівців, без яких утримання мереж у належному стані неможливе. Це рішення враховує запити громад і комунальних підприємств, забезпечуючи безперебійну роботу критичної інфраструктури.

Контекст

28 лютого уряд змінив правила бронювання та критерії визначення критично важливих підприємств. Відтепер мобілізовані після 18 травня 2024 року вважатимуться заброньованими, а 72-годинну перевірку працівників скасовано.

Серед нововведень: відстрочку анулюватимуть за п’ять днів, критичність підприємства визначатимуть за середньою зарплатою, а Пенсійний фонд і Мінцифри інтегрують реєстри для автоматичної перевірки цього показника.