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Уряд розширив бронювання працівників комунальних служб до 75%

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Рішення стосується фахівців, які відповідають за теплопостачання, водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів /КП «Київтеплоенерго»

Рішення стосується фахівців, які відповідають за теплопостачання, водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів Фото КП «Київтеплоенерго»

Кабінет Міністрів України розширив можливості для підприємств, що забезпечують критичну інфраструктуру, дозволивши бронювати до 75% працівників замість попередніх 50%. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій 2 квітня.

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Деталі  

  • Рішення спрямоване на подолання кадрового дефіциту у сфері комунальних послуг і стабілізацію роботи підприємств в умовах воєнного стану.
  • Зазначається, що зміни стосуються фахівців, які відповідають за теплопостачання, водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів. Пом’якшено вимоги до рівня заробітної плати працівників, яких бронюють.
  • У Мінрозвитку заявили, що підвищення ліміту бронювання допоможе зберегти ключових фахівців, без яких утримання мереж у належному стані неможливе. Це рішення враховує запити громад і комунальних підприємств, забезпечуючи безперебійну роботу критичної інфраструктури.

Контекст 

28 лютого уряд змінив правила бронювання та критерії визначення критично важливих підприємств. Відтепер мобілізовані після 18 травня 2024 року вважатимуться заброньованими, а 72-годинну перевірку працівників скасовано.

Серед нововведень: відстрочку анулюватимуть за п’ять днів, критичність підприємства визначатимуть за середньою зарплатою, а Пенсійний фонд і Мінцифри інтегрують реєстри для автоматичної перевірки цього показника.

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