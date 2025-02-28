Кабмин внес изменения в правила бронирования и определение критичности предприятий

Кабинет Министров изменил порядок бронирования военнообязанных и порядок определения критичности предприятий. Решение было принято на заседании 28 февраля, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Что изменилось

В общее количество забронированных работников будут включать тех, кто был мобилизован после 18 мая 2024 года.

Государственные органы больше не обязаны проводить 72-часовую проверку данных о работнике при бронировании.

Срок аннулирования отсрочки для работников предприятий сокращен до пяти дней.

Для определения критичности предприятия будут учитывать среднюю зарплату в месяц.

Пенсионный фонд и Минцифры должны интегрировать реестры для автоматической проверки соответствия зарплатных критериев военнообязанных.

Контекст

25 февраля Кабмин продлил срок перебронирования работников и обновления статуса критичности предприятий до 31 марта. До конца марта предприятия должны получить новую критичность. Перебронировать работников можно будет в «Дії».

Для этого нужно зарегистрироваться и авторизироваться в электронном кабинете на портале «Дія», в разделе «Услуги» выбрать «Бронирование работников», проверить данные о компании, заполнить данные о работниках, которых нужно забронировать, и подписать документы.