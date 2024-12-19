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Правительство упростило процедуру смены места службы для военных

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабинет Министров Украины ввел изменения в постановление №1291, упрощающие процедуру смены места службы для солдат, сержантов и старшин, устраняя возможные злоупотребления со стороны воинских частей. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Подробности

  • Теперь в распоряжениях на перевод не будут указывать должность военнослужащего, а только его имя, звание, номер воинской части и номер карты налогоплательщика. Это устраняет возможность создания искусственных препятствий, таких как перевод на другую должность в пределах той же части, что раньше могло становиться основанием для отказа в переводе.
  • Такие изменения гарантируют более прозрачное распределение полномочий и упрощают процесс подготовки и оформления документов по переводам, заявили в Минобороны.

Контекст

В августе Министерство обороны Украины представило платформу «Армия+», которая призвана цифровизировать услуги для военнослужащих и повысить эффективность службы. Одной из ключевых функций стала возможность предоставления электронных рапортов. Первая версия приложения включала 11 видов рапортов и внедрение «Армия ID» – уникального идентификатора, позволяющего отправлять документы на подпись.

В начале ноября на платформе провели опрос среди военных, чтобы определить, какие изменения в системе переводов между частями они считают необходимыми. В Минобороны подчеркнули, что гибкость в выборе места службы оказывает положительное влияние на эффективность бойцов.

Кабинет Министров упростил процедуру перевода между воинскими частями. А с 15 декабря расширил эти возможности, добавив перевод для нацгвардейцев. На первом этапе бойцы Нацгвардии могут менять место службы внутри структуры Нацгвардии. В будущем планируется обеспечить возможность перевода между подразделениями Вооруженных сил Украины.

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