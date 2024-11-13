Кабинет министров одобрил реализацию в течение двух лет экспериментального проекта по усовершенствованию механизма перемещения военнослужащих между воинскими частями по их инициативе, говорится в постановлении правительства №1291 от 12 ноября. Минобороны должно в течение 30 дней обеспечить техническую возможность реализации проекта через «Армия+».

Ключевые факты

Согласно постановлению, право на обращение в Кадровый центр ВСУ с рапортом на перемещение имеют:

военнослужащие, которые проходят службу в воинских частях тылового и оперативного обеспечения, высших военных учебных заведениях, учебных (учебно-тренировочных) центрах (частях), ТЦК и СП, воинских частях резерва, а также в других частях, не относящихся к боевому составу войск ВСУ, желающие быть перемещенными для дальнейшего прохождения службы в воинские части боевого состава войск; военнослужащие, которые проходят службу в воинских частях ВСУ, не принадлежащих к воинским частям боевого состава войск, желающие быть перемещенными в другие воинские части, не принадлежащие к боевому составу войск; военнослужащие, которые проходят военную службу в воинских частях боевого состава войск, которые хотят быть перемещенными для дальнейшего прохождения военной службы в другие воинские части боевого состава войск Вооруженных сил; военнослужащие, которые проходят военную службу в частях всех родов войск Вооруженных Сил, которые по заключению ВЛК пригодны к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны, но не назначены в своих воинских частях на должности, соответствующие заключению ВЛК, и желают быть перемещенными в другую воинскую часть ВСУ.

Рапорт на перемещение подается в «Армия+», к нему военнослужащий добавляет следующие документы : копию военного билета, удостоверение офицера или иного документа, подтверждающего прохождение службы в воинской части, рекомендательное письмо от воинской части, в которую военнослужащий должен быть перемещен, согласование командира воинской части, в которой проходит военную службу такой военнослужащий (кроме тех категорий, для которых такое согласование не является обязательным), заключение военно-врачебной комиссии (при необходимости).

: копию военного билета, удостоверение офицера или иного документа, подтверждающего прохождение службы в воинской части, рекомендательное письмо от воинской части, в которую военнослужащий должен быть перемещен, согласование командира воинской части, в которой проходит военную службу такой военнослужащий (кроме тех категорий, для которых такое согласование не является обязательным), заключение военно-врачебной комиссии (при необходимости). Кадровый центр Вооруженных Сил проверяет представленный военнослужащим рапорт на отсутствие оснований отказа в перемещении. Срок проведения такой проверки составляет 72 часа с момента поступления рапорта.

с момента поступления рапорта. В перемещении военнослужащего может быть отказано при наличии одного из следующих оснований :

военнослужащий не относится ни к одной из категорий, имеющих право на перевод; военнослужащий проходит военную службу в части менее шести месяцев или менее года с момента предварительного его перемещения по собственной инициативе; в рапорт не добавлены нужные документы.

Какие-либо другие основания для отказа в перемещении военнослужащего запрещены.

По результатам проверки Кадровый центр ВСУ сообщает военнослужащему через портал «Армия+» о согласовании или отказе в согласовании рапорта с указанием оснований для отказа. В отсутствие оснований для отказа в перемещении Кадровый центр ВСУ готовит проект приказа на перемещение и передает его на подписание. Приказ должен быть подписан в течение 24 часов после завершения проверки.

Контекст

В августе Минобороны представило новую платформу «Армия+», созданную для цифровизации услуг для военнослужащих и повышения эффективности службы. Одной из наиболее ожидаемых функций приложения стала возможность предоставления электронных рапортов. В первой версии приложения были доступны 11 видов рапортов и Армия ID – уникальный ID-номер военного, благодаря которому он может отправить рапорты на подпись.

12 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал, что через это приложение будет реализован прозрачный механизм переводов для воинов между воинскими частями Вооруженных Сил Украины. Техническая готовность старта – 15 ноября.