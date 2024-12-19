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Уряд спростив процедуру зміни місця служби для військових

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабінет Міністрів України запровадив зміни до постанови №1291, які спрощують процедуру зміни місця служби для солдатів, сержантів і старшин, усуваючи можливі зловживання з боку військових частин. Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Деталі 

  • Відтепер у розпорядженнях на переведення не вказуватимуть посаду військовослужбовця, а лише його ім’я, звання, номер військової частини та номер картки платника податків. Це усуває можливість створення штучних перешкод, як-от переведення на іншу посаду в межах тієї самої частини, що раніше могло ставати підставою для відмови в переведенні.
  • Такі зміни гарантують більш прозорий розподіл повноважень і спрощують процес підготовки та оформлення документів щодо переведень, заявили в Міноборони. 

Контекст 

У серпні Міністерство оборони України презентувало платформу «Армія+», яка покликана цифровізувати послуги для військовослужбовців і підвищити ефективність служби. Однією з ключових функцій стала можливість подання електронних рапортів. Перша версія застосунку включала 11 видів рапортів і впровадження «Армія ID» – унікального ідентифікатора, що дозволяє надсилати документи на підпис.

На початку листопада на платформі провели опитування серед військових, щоб визначити, які зміни в системі переведень між частинами вони вважають необхідними. В Міноборони підкреслили, що гнучкість у виборі місця служби позитивно впливає на ефективність бійців.

Кабінет Міністрів спростив процедуру переведення між військовими частинами. А з 15 грудня розширив ці можливості, додавши переведення для нацгвардійців. Наразі на першому етапі бійці Нацгвардії можуть змінювати місце служби всередині структури Нацгвардії. У майбутньому планується забезпечити можливість переведень між підрозділами Збройних сил України.

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