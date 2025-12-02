Кабинет Министров изменил правила публичных закупок. Постановление расширяет перечень объектов критической инфраструктуры, для которых можно покупать оборудование без проведения тендеров. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства от 2 декабря.

Детали

Теперь государственные и коммунальные заказчики смогут без электронной системы закупок покупать тепловые насосы, котельные, их комплектующие и другое связанное оборудование. Также упрощена процедура закупки услуг, необходимых для подключения к артезианским и другим видам скважин.

До этого правительство уже разрешило ускоренные закупки паровых турбин, газопоршневых и газотурбинных когенерационных установок и блочно-модульных котельных.

«Новые правила позволят быстрее покупать тепловые насосы, котельные и их оснащение, оперативно восстанавливать поврежденные системы и формировать резерв оборудования», – объяснил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа.

Изменения вступят в силу после публикации в «Официальном вестнике Украины».

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

Контекст

В октябре правительство обновило правила публичных закупок, чтобы ускорить восстановление и защиту критической инфраструктуры. До 1 марта 2026 года разрешено проводить закупки для строительства, ремонта и защиты таких объектов без открытых торгов или электронного каталога.

Это касается закупок: товаров и услуг (кроме текущего ремонта) от 100 000 грн, текущего ремонта – от 200 000 грн, работ – от 1,5 млн грн.

Ранее такая возможность была только для объектов топливно-энергетического комплекса, теперь она расширена на водо- и теплоснабжение, электросети, транспортную и почтовую инфраструктуру.

По словам Телюпы, изменения нужны для быстрого реагирования на последствия российских ударов. «Любая задержка означает более долгие перебои с энергоснабжением и транспортом. Временные правила позволят оперативно начинать ремонт и защиту там, где это нужно немедленно», – отметил он.