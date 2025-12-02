Кабінет Міністрів змінив правила публічних закупівель. Постанова розширює перелік об’єктів критичної інфраструктури, для яких можна купувати обладнання без проведення тендерів. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства від 2 грудня.

Деталі

Тепер державні та комунальні замовники зможуть без електронної системи закупівель купувати теплові насоси, котельні, їхні комплектуючі та інше пов’язане обладнання. Також спрощено процедуру закупівлі послуг, потрібних для під’єднання до артезіанських та інших видів свердловин.

До цього уряд уже дозволив пришвидшені закупівлі парових турбін, газопоршневих і газотурбінних когенераційних установок та блочно-модульних котелень.

«Нові правила дозволять швидше купувати теплові насоси, котельні та їхнє оснащення, оперативно відновлювати пошкоджені системи й формувати резерв обладнання», – пояснив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Зміни наберуть чинності після публікації в «Офіційному віснику України».

Контекст

У жовтні уряд оновив правила публічних закупівель, щоб пришвидшити відновлення та захист критичної інфраструктури. До 1 березня 2026 року дозволено проводити закупівлі для будівництва, ремонту та захисту таких об’єктів без відкритих торгів чи електронного каталогу.

Це стосується закупівель: товарів і послуг (крім поточного ремонту) від 100 000 грн, поточного ремонту – від 200 000 грн, робіт – від 1,5 млн грн.

Раніше така можливість була лише для об’єктів паливно-енергетичного комплексу, тепер її розширено на водо- і теплопостачання, електромережі, транспортну та поштову інфраструктуру.

За словами Телюпи, зміни потрібні для швидкого реагування на наслідки російських ударів. «Будь-яка затримка означає довші перебої з енергопостачанням і транспортом. Тимчасові правила дозволять оперативно починати ремонт і захист там, де це потрібно негайно», – зазначив він.