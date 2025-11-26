Кабинет министров принял унифицированный формат и перечень обязательных данных для бизнес-планов, представляемых в рамках государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает Минэкономики 26 ноября.

Подробности

Единый подход упрощает подачу документов и делает рассмотрение заявок более быстрым и прозрачным. Предприниматели получают четкий перечень данных, которые нужно предоставить. Государство – унифицированная структура для объективного анализа и сравнения проектов, убеждены в ведомстве.

Бизнес-план включает: описание проекта и потребность в господдержке, денежные прогнозы: доходы, расходы, расчет точки безубыточности, инвестиционный план и кадровую структуру, оценку рисков и ожидаемые социально-экономические результаты.

Для объективной оценки правительство использует стандартизированный набор характеристик: плановое количество новейших рабочих мест, прогноз налоговых поступлений, период окупаемости в месяцах.

Эти данные позволяют сравнивать заявки между собой и определять проекты с наибольшей отдачей, убеждены в Минэкономики.

«Когда все предоставляют бизнес-планы в одном формате, мы видим реальную картину: какие проекты создают рабочие места, когда они окупятся и какие налоги принесут общине. Это позволяет быстро и справедливо распределять государственные средства и поддерживать инициативы, которые дадут наибольший эффект», – отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Министерство работает над созданием интерактивного шаблона бизнес-плана с подсказками, автоматическими расчетами и встроенными источниками данных, чтобы облегчить подготовку документов предпринимателям с разным уровнем финансовой грамотности.

Единый формат бизнес-планов распространяется на программы поддержки МСП, в частности на регулируемые постановлением №738, а именно «Собственное дело» и «Гранты для ветеранов» и членов их семей. Новые требования начнут действовать со дня обнародования Постановления, при этом не будут применяться к заявкам, поданным до вступления в силу этого документа.

Бизнес-план подается онлайн, в формате PDF и подписывается КЭП или усовершенствованной электронной подписью. Это гарантирует юридическую силу документов и защищает от вмешательства в их содержание.

Контекст

Государство предлагает креативным предпринимателям до 1 млн грн по программе «Собственное дело» – деньги можно направить на материалы, оборудование, зарплаты, аренду или рекламу. «Креативная Европа» предоставляет до €2 млн на производство фильмов и сериалов.