Правительство 26 августа внесло изменения в правила пересечения государственной границы, позволив мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет свободно выезжать за пределы страны. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Подробности

Нововведение применяется ко всем гражданам этой возрастной категории, в том числе тем, кто находится за границей. По словам правительства, цель перемен – поддерживать связь украинцев с родиной.

Постановление вступит в силу на следующий день после его официального обнародования.

Контекст

12 августа президент Владимир Зеленский поручил Кабмину поднять возрастную границу для выезда из страны до 22 лет. По его словам, это решение будет способствовать поддержанию связей молодежи с Украиной и их реализации в образовании.

25 августа на сайте Верховной Рады опубликован законопроект, разрешающий выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет. Согласно документу, ограничения на выезд не будут применяться к призывникам и военнообязанным, не подлежащим призыву на военную службу в текущем и следующем годах из-за недостижения 25-летнего возраста.

Таким образом, ограничения останутся в силе для мужчин, которым в текущем или следующем году исполняется 25 лет.