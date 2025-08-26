Підписка від 49 грн
Уряд зняв обмеження на виїзд за кордон для чоловіків віком до 22 років під час воєнного стану

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Уряд 26 серпня вніс зміни до правил перетину державного кордону, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років вільно виїжджати за межі країни. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Деталі

Деталі

  • Нововведення застосовується до всіх громадян цієї вікової категорії, зокрема тих, хто перебуває за кордоном. За словами уряду, мета змін – підтримувати зв’язок українців із батьківщиною.
  • Постанова набуде чинності наступного дня після її офіційного оприлюднення.

Контекст

12 серпня президент Володимир Зеленський доручив Кабміну підняти вікову межу для виїзду з країни до 22 років. За його словами, це рішення сприятиме підтримці зв’язків молоді з Україною та їхній реалізації в освіті.

25 серпня на сайті Верховної Ради опубліковано законопроєкт, який дозволяє виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 24 років. Згідно з документом, обмеження на виїзд не застосовуватимуться до призовників і військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу в поточному та наступному роках через недосягнення 25-річного віку.

Таким чином, обмеження залишаться чинними для чоловіків, яким у поточному або наступному році виповнюється 25 років.

