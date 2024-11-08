Правительство уволило главу Госгеонадра Опимаха

Кабинет министров уволил Романа Опимаха с должности главы Государственной службы геологии и недр Украины. Исполнять обязанности главы службы будет его заместитель, Сергей Дехтяренко, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Подробности

Решение о смене главы Госгеонадра правительство приняло на заседании 8 ноября.

8 ноября завершился пятилетний контракт Опимаха.

Роман Опимах уходит с поста главы Госгеонадр. Фото Роман Опімах / Facebook

Среди своих наибольших достижений на посту главы Госгеонадр Опимах назвал оцифровку ключевых услуг для повышения их прозрачности и поступления в госбюджет 3 млрд грн от продажи спецразрешений с начала 2024 года; имплементацию реформы недропользования. «За время работы е-торгов продано более 500 специальных разрешений на пользование недрами почти за 6 млрд грн», – добавил он.

До назначения в.и.о. главы Госгеонадр Сергей Дехтяренко работал в этом учреждении заместителем главы службы по вопросам цифрового развития.

Контекст

В августе Госгеонадра проиграла суд компании «Укрнефтебурение» по спецразрешению на разработку Сахалинского месторождения, одного из самых перспективных в Украине.

Из-за восьмимесячного простоя «Укрнефтебурения» без разрешения на добычу газа государство недополучило 6 млрд грн налогов и дивидендов, сообщил глава правления «Укрнефтебурения» Олег Мальчик в интервью Forbes.