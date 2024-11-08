Уряд звільнив очільника Держгеонадр Опімаха

Кабінет міністрів звільнив Романа Опімаха з посади голови Державної служби геології та надр України. Виконувати обов'язки голови служби буде його заступник, Сергій Дехтяренко, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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Деталі
- Рішення про зміну очільника Держгеонадр уряд ухвалив на засіданні 8 листопада.
- 8 листопада завершився п’ятирічний контракт Опімаха.
- Серед своїх найбільших досягнень на посту голови Держгеонадр Опімах назвав оцифровку ключових послуг для підвищення їхньої прозорості та ефективності; надходження до держбюджету 3 млрд грн від продажу спецдозволів з початку 2024 року; імплементацію реформи надрокористування. «За час роботи е-торгів продано понад 500 спеціальних дозволів на користування надрами за майже 6 млрд грн», – додав він.
- До призначення т.в.о. голови Держгеонадр Сергій Дехтяренко працював у цій установі заступником голови служби з питань цифрового розвитку.
Контекст
У серпні Держгеонадра програла суд компанії «Укрнафтобуріння» щодо спецдозволу на розробку Сахалінського родовища, одного з найперспективніших в Україні.
Через восьмимісячний простій «Укрнафтобуріння» без дозволу на видобуток газу держава недоотримала 6 млрд грн податків та дивідендів, повідомив голова правління «Укрнафтобуріння» Олег Мальчик в інтерв’ю Forbes.
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