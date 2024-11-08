Уряд звільнив очільника Держгеонадр Опімаха

Кабінет міністрів звільнив Романа Опімаха з посади голови Державної служби геології та надр України. Виконувати обов'язки голови служби буде його заступник, Сергій Дехтяренко, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Деталі

Рішення про зміну очільника Держгеонадр уряд ухвалив на засіданні 8 листопада.

8 листопада завершився п’ятирічний контракт Опімаха.

Роман Опімах йде з посади голови Держгеонадр. Фото Роман Опімах / Facebook

Серед своїх найбільших досягнень на посту голови Держгеонадр Опімах назвав оцифровку ключових послуг для підвищення їхньої прозорості та ефективності; надходження до держбюджету 3 млрд грн від продажу спецдозволів з початку 2024 року; імплементацію реформи надрокористування. «За час роботи е-торгів продано понад 500 спеціальних дозволів на користування надрами за майже 6 млрд грн», – додав він.

До призначення т.в.о. голови Держгеонадр Сергій Дехтяренко працював у цій установі заступником голови служби з питань цифрового розвитку.

Контекст

У серпні Держгеонадра програла суд компанії «Укрнафтобуріння» щодо спецдозволу на розробку Сахалінського родовища, одного з найперспективніших в Україні.

Через восьмимісячний простій «Укрнафтобуріння» без дозволу на видобуток газу держава недоотримала 6 млрд грн податків та дивідендів, повідомив голова правління «Укрнафтобуріння» Олег Мальчик в інтерв’ю Forbes.