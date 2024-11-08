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Маркетинговые войны. Большие сети АЗС снижают цены на топливо в выходные. Как потребителю выбрать выгодное предложение? Полезная инфографика

Анастасия Дэйна
Анастасия Дэйна
Forbes

3 хв читання

Як обрати найкращі бонуси та знижки на пальне /коллаж Анастасия Решетник

Большие сети АЗС синхронно снижают цены на топливо в выходные Фото коллаж Анастасия Решетник

Бонусы и скидки на топливо, акции выходного дня и десятки программ лояльности АЗС. Топливные сети вынуждены агрессивно конкурировать на уменьшающемся рынке. Как от этого выиграть потребителю?

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В субботу, 2 ноября, крупнейшие топливные сети АЗС – OKKO и WOG – практически одновременно объявили в соцсетях о скидках на топливо в течение выходных: минус 5 грн для бензина и дизеля, 2,5 грн – для автогаза. Не впервые – похожие объявления на страницах двух компаний вышли 19 октября.

Какие причины бонусов и скидок на топливо в выходные и как от этого выиграть потребителю?

«У ОККО проседание, и они ищут возможности оживить своих клиентов и лучше исследовать их поведение», – говорит гендиректор одной из крупных сетей АЗС на правах анонимности из-за конфликта интересов. Конкуренция на рынке огромна, поскольку с каждым годом войны заправляется все меньше людей, добавляет он.

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