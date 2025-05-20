В Испании произошел массовый сбой связи: не работают мобильные сети и интернет

В Испании произошел масштабный сбой в работе мобильной связи и интернета. Нарушение работы затронуло всех крупных операторов и повлекло за собой проблемы с доступом к экстренным службам в ряде регионов. Об этом пишет LBC 20 мая. Среди возможных причин отмечается неудачное обновление системы одного из самых крупных телекоммуникационных операторов страны – Telefónica.

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Все ведущие операторы в Испании, в том числе Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil и O2, пострадали от сбоя.

Клиенты не могут совершать звонки, получать сообщения или использовать мобильный интернет из-за отключения, которое началось примерно в 5 утра, по данным сайта DownDetector.

Проблема распространилась на большую часть страны, сбои зафиксированы во всех крупных городах, включая Мадрид, Малагу, Барселону, Валенсию, Мурсию, Севилью и Бильбао.

Жители по всей стране сообщают об отсутствии сигнала, полном сбое связи и проблемах с интернетом. Пользователи активно критикуют своих операторов в социальных сетях из-за отключения.

Сбой также повлиял на работу экстренных служб, поскольку общеевропейский номер 112 стал недоступным в некоторых регионах Испании.

Некоторые компании полностью потеряли доступ к своим системам, не могли загрузить программное обеспечение или подключить компьютеры.

Проблема, вероятно, возникла из-за серьезного сбоя в системе Telefónica, которая является оператором большинства мобильных сетей Испании.

Эта транснациональная компания является второй по величине в Испании и управляет телекоммуникационными операциями в 18 странах, что делает ее одним из самых крупных операторов телефонной связи и мобильных сетей в мире.

По сообщениям, телекоммуникационный гигант провел обновление сети, которое пошло не по плану и повлекло за собой общенациональный сбой для миллионов жителей Испании.

Представитель компании сообщил испанской газете ABC, что проблема возникла из-за неудачного обновления сети, и инженеры компании работают над ее решением.

Контекст

28 апреля в 12:33 по местному времени Испания, Португалия и Франция подверглись масштабному отключению электроэнергии, которое длилось до 10 часов в большинстве регионов. Причиной послужила внезапная потеря 15 ГВт мощности – около 60% национального спроса – в течение пяти секунд. Это привело к остановке поездов, метро, ​​аэропортов, банкоматов и мобильной связи, а также привело к минимум семи смертям в Испании и одной в Португалии, связанных с пожарами от свечей и отравлением угарным газом от генераторов.

Предварительные расследования указывают на технические причины, в частности, колебания частоты в сети и отключение подстанций в Гранаде, Бадахосе и Севилье. Хотя министр энергетики Сара Аагесен заявила, что кибератаки на основные центры управления исключены, Национальный институт кибербезопасности Испании (Incibe) расследует возможные атаки на меньшие энергогенерирующие компании как потенциальные точки входа для злоумышленников.