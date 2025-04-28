Блэкаут в Испании, Португалии и Франции: остановились поезда, нарушено авиасообщение и связь (фото, видео)

В понедельник, 28 апреля, Испания, Португалия, Андорра и часть Франции пострадали от масштабного отключения электроэнергии, которое остановило поезда, нарушило авиасообщение, мобильные сети и выключило светофоры. Об этом пишут Еuronews и FT .

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Данные испанского оператора электроэнергии показали, что около полудня по местному времени было отключено более 10 ГВт электроэнергии, что свидетельствует о том, что это было одно из самых больших отключений в новейшей европейской истории, пишет FT.

Оператор сообщил, что приступил к реализации планов по возобновлению электроснабжения, сотрудничая с другими компаниями сектора. Позже компания заявила, что начала подавать напряжение в северные и южные регионы полуострова, что, по ее словам, является важным шагом поэтапного восстановления энергосистемы.

Сбои, связанные с проблемами в европейской электросети, также затронули Андорру, часть Франции и Бельгии. В Португалии отключение охватило всю страну, подобные сообщения поступают из Испании.

Международный аэропорт Мадрида Барахас остался без электричества, а телекоммуникационные сети вышли из строя, оставив жителей без мобильной связи.

Метро в обеих столицах остановилось, пассажиры застряли в туннелях. Пострадали также больницы, в том числе мадридская La Paz. Остальные аэропорты региона прекратили работу.

Правительство Испании созвало экстренное совещание в Монклоа для разрешения кризиса, а энергетические компании Endesa и Iberdrola начали расследование. Главное управление дорожного движения Испании призвало людей не выезжать на своих автомобилях, поскольку светофоры не работали из-за отключения.

Французский оператор электросетей RTE отметил, что отдельные регионы Франции претерпели кратковременное отключение электроэнергии, но поставки быстро возобновили. По его информации, энергосистема Пиренейского полуострова была автоматически отсоединена от основной европейской сети в 12:38, но примерно через час ее снова подключили.

RTE сообщила, что причина отключения остается неизвестной, но компания активно поддерживает усилия по возобновлению электроснабжения на Пиренейском полуострове. По мнению оператора, проблема возникла именно на полуострове, а не во Франции.

Одной из вероятных причин называют пожар на юго-западе Франции, повредивший высоковольтную линию между Перпиньяном и восточным Нарбонном, а также проблемы с европейской электросетью.

Последствия масштабного блэкаута в Испании и Португалии Фото: Getty Images Последствия масштабного блэкаута в Испании и Португалии Фото: Getty Images Последствия масштабного блэкаута в Испании и Португалии Фото: Getty Images Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

Страны Европы объединены в единую энергетическую систему благодаря высоковольтным межгосударственным линиям электропередачи, известным как интерконнекторы.

К примеру, Испания и Франция соединены через проект INELFE – подземную линию постоянного тока, удвоившую их пропускную способность. К 2035 году планируется запуск еще одной линии через Бискайский залив мощностью 5000 МВт.