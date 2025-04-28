Блэкаут в Испании, Португалии и Франции: остановились поезда, нарушено авиасообщение и связь (фото, видео)

В понедельник, 28 апреля, Испания, Португалия, Андорра и часть Франции пострадали от масштабного отключения электроэнергии, которое остановило поезда, нарушило авиасообщение, мобильные сети и выключило светофоры. Об этом пишут Еuronews и FT.
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- Данные испанского оператора электроэнергии показали, что около полудня по местному времени было отключено более 10 ГВт электроэнергии, что свидетельствует о том, что это было одно из самых больших отключений в новейшей европейской истории, пишет FT.
- Оператор сообщил, что приступил к реализации планов по возобновлению электроснабжения, сотрудничая с другими компаниями сектора. Позже компания заявила, что начала подавать напряжение в северные и южные регионы полуострова, что, по ее словам, является важным шагом поэтапного восстановления энергосистемы.
- Сбои, связанные с проблемами в европейской электросети, также затронули Андорру, часть Франции и Бельгии. В Португалии отключение охватило всю страну, подобные сообщения поступают из Испании.
- Международный аэропорт Мадрида Барахас остался без электричества, а телекоммуникационные сети вышли из строя, оставив жителей без мобильной связи.
- Метро в обеих столицах остановилось, пассажиры застряли в туннелях. Пострадали также больницы, в том числе мадридская La Paz. Остальные аэропорты региона прекратили работу.
- Правительство Испании созвало экстренное совещание в Монклоа для разрешения кризиса, а энергетические компании Endesa и Iberdrola начали расследование. Главное управление дорожного движения Испании призвало людей не выезжать на своих автомобилях, поскольку светофоры не работали из-за отключения.
- Французский оператор электросетей RTE отметил, что отдельные регионы Франции претерпели кратковременное отключение электроэнергии, но поставки быстро возобновили. По его информации, энергосистема Пиренейского полуострова была автоматически отсоединена от основной европейской сети в 12:38, но примерно через час ее снова подключили.
- RTE сообщила, что причина отключения остается неизвестной, но компания активно поддерживает усилия по возобновлению электроснабжения на Пиренейском полуострове. По мнению оператора, проблема возникла именно на полуострове, а не во Франции.
- Одной из вероятных причин называют пожар на юго-западе Франции, повредивший высоковольтную линию между Перпиньяном и восточным Нарбонном, а также проблемы с европейской электросетью.
Контекст
Страны Европы объединены в единую энергетическую систему благодаря высоковольтным межгосударственным линиям электропередачи, известным как интерконнекторы.
К примеру, Испания и Франция соединены через проект INELFE – подземную линию постоянного тока, удвоившую их пропускную способность. К 2035 году планируется запуск еще одной линии через Бискайский залив мощностью 5000 МВт.
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