В Іспанії стався масовий збій звʼязку: не працюють мобільні мережі та інтернет

У Іспанії стався масштабний збій у роботі мобільного зв’язку та інтернету. Порушення роботи зачепило всіх великих операторів і спричинило проблеми з доступом до екстрених служб у низці регіонів. Про це пише LBC 20 травня. Серед можливих причин зазначається невдале оновлення системи одного з найбільших телекомунікаційних операторів країни – Telefónica.

Деталі

Усі провідні оператори в Іспанії, зокрема Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil і O2, постраждали від збою.

Клієнти не можуть здійснювати дзвінки, отримувати повідомлення чи використовувати мобільний інтернет через відключення, яке почалося приблизно о 5-й ранку, за даними сайту DownDetector.

Проблема поширилася на більшу частину країни, збої зафіксовано у всіх великих містах, включно з Мадридом, Малагою, Барселоною, Валенсією, Мурсєю, Севільєю та Більбао.

Жителі по всій країні повідомляють про відсутність сигналу, повний збій зв’язку та проблеми з інтернетом. Користувачі активно критикують своїх операторів у соціальних мережах через відключення.

Збій також вплинув на роботу екстрених служб, оскільки загальноєвропейський номер 112 став недоступним у деяких регіонах Іспанії.

Деякі компанії повністю втратили доступ до своїх систем, не могли завантажити програмне забезпечення чи підключити комп’ютери.

Проблема, ймовірно, виникла через серйозний збій у системі Telefónica, яка є оператором більшості мобільних мереж Іспанії.

Ця транснаціональна компанія є другою за величиною в Іспанії та керує телекомунікаційними операціями в 18 країнах, що робить її одним із найбільших операторів телефонного зв’язку та мобільних мереж у світі.

За повідомленнями, телекомунікаційний гігант провів оновлення мережі, яке пішло не за планом і спричинило загальнонаціональний збій для мільйонів жителів Іспанії.

Представник компанії повідомив іспанській газеті ABC, що проблема виникла через невдале оновлення мережі, і інженери компанії працюють над її вирішенням.

Контекст

28 квітня о 12:33 за місцевим часом Іспанія, Португалія та Франція зазнали масштабного відключення електроенергії, яке тривало до 10 годин у більшості регіонів. Причиною стала раптова втрата 15 ГВт потужності – близько 60% національного попиту – протягом п’яти секунд. Це спричинило зупинку поїздів, метро, аеропортів, банкоматів і мобільного зв’язку, а також призвело до щонайменше семи смертей в Іспанії та однієї в Португалії, пов’язаних із пожежами від свічок і отруєнням чадним газом від генераторів.

Попередні розслідування вказують на технічні причини, зокрема коливання частоти в мережі та відключення підстанцій у Гранаді, Бадахосі та Севільї. Хоча міністр енергетики Сара Аагесен заявила, що кібератаки на основні центри управління виключені, Національний інститут кібербезпеки Іспанії (Incibe) розслідує можливі атаки на менші енергогенеруючі компанії як потенційні точки входу для зловмисників.