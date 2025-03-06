Третья военная зима позади. Что помогло избежать блэкаута? Рассказывает министр энергетики Герман Галущенко

Украинская энергосистема прошла тяжелую зиму: массированные атаки России, отключения и рекордные повреждения. Но благодаря подготовке, ремонту и поддержке партнеров удалось избежать энергетического коллапса. Готова ли система выдержать новые вызовы?

Прошедшая зима стала испытанием для украинской энергетики, но мы были готовы и выдержали его. Украина была со светом и теплом, несмотря на апокалиптические прогнозы экспертов и аналитиков.

Отключения будут длиться всю зиму, украинцы будут замерзать в своих домах, света не будет до 18–20 часов в день – эти и подобные заявления сеяли лишь страх и панику среди населения.

Но энергетики не прогнозируют, они работают. Несмотря на непрерывный энергетический террор со стороны России, продолжавшийся весь 2024 год и не утихающий сейчас, энергетики сделали все, чтобы украинцы как можно меньше ощутили его последствия.

2024 год стал самым тяжелым для энергосистемы Украины из-за рекордной интенсивности российских ударов. В прошлом году враг осуществил 13 массированных атак, а с начала 2025-го – уже четыре. Кроме того, россияне ежедневно точечно бьют по энергогенерации, сетям, газовой инфраструктуре, атакуют объекты, критические для работы АЭС, создавая угрозу ядерной катастрофы.

Тактика атак РФ изменилась: комбинированные удары теперь включают в себя крылатые и баллистические ракеты, кассетные боеприпасы. С ноября 2024-го обстрелы усилились – за это время по энергосистеме Украины Россия выпустила более 900 ракет и дронов, что повлекло за собой наиболее масштабные разрушения за последние годы.

В 2024 году было повреждено около 10 ГВт генерирующих мощностей Украины, пока удалось восстановить половину – 5 ГВт.

Совсем без отключений зимой не обошлось. Для промышленности и бизнеса в некоторые дни февраля вводились ограничения мощности. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.

Для населения пришлось вводить графики в декабре, но только после масштабных атак. 13 декабря была произведена наибольшая атака на энергетику за все время войны – около 300 ракет и дронов одновременно ударили по объектам, нанеся значительные повреждения. Уже через три дня энергетики возобновили питание, и ограничения сняли.

Аналогично после удара на Рождество отключения длились три дня. С конца декабря графики для населения не используются.

Стабильное прохождение зимы обеспечило масштабную подготовку и ремонтную кампанию. Все девять энергоблоков АЭС на подконтрольной территории работали на полную мощность – 7,8 ГВт, снабжая страну электроэнергией. Дополнительно распределенная генерация помогла поддержать энергоснабжение объектов критической инфраструктуры.

С декабря 2024 года максимальная мощность для импорта электроэнергии из стран ЕС была увеличена до 2,1 ГВт. Такая поддержка европейских партнеров укрепила нашу энергосистему во время обстрелов.

Зиму также удалось пройти со стабильным газоснабжением – остановка транзита российского газа и атаки на инфраструктуру не повлияли на потребителей.

Устойчивую работу энергосистемы Украины обеспечили опыт специалистов и эффективная работа ПВО. Благодарю всех украинцев, кто рационально потребляет электроэнергию и доверяет энергетикам.

Несмотря на стабильное прохождение отопительного сезона, ситуация остается сложной из-за постоянного энергетического террора нашего врага. Поэтому окончательные итоги осенне-зимнего периода 2024/2025 подведем после его завершения.