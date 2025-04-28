Блекаут в Іспанії, Португалії та Франції: зупинилися поїзди, порушено авіасполучення і зв’язок (фото, відео)

У понеділок, 28 квітня, Іспанія, Португалія, Андорра та частина Франції постраждали від масштабного відключення електроенергії, яке зупинило потяги, порушило авіасполучення, мобільні мережі та вимкнуло світлофори. Про це пишуть Еuronews та FT .

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Дані іспанського оператора електроенергії показали, що близько полудня за місцевим часом було відключено понад 10 ГВт електроенергії, що свідчить про те, що це було одне з найбільших відключень в новітній європейській історії, пише FT.

Оператор повідомив, що розпочав реалізацію планів із відновлення електропостачання, співпрацюючи з іншими компаніями сектору. Пізніше компанія заявила, що почала подавати напругу в північні та південні регіони півострова, що, за її словами, є важливим кроком для поетапного відновлення енергосистеми.

Збої, пов’язані з проблемами в європейській електромережі, також торкнулися Андорри, частини Франції та Бельгії. У Португалії відключення охопило всю країну, подібні повідомлення надходять з Іспанії.

Міжнародний аеропорт Мадрида Барахас залишився без електрики, а телекомунікаційні мережі вийшли з ладу, залишивши мешканців без мобільного зв’язку.

Метро в обох столицях зупинилося, пасажири застрягли в тунелях. Постраждали також лікарні, зокрема мадридська La Paz. Інші аеропорти регіону припинили роботу.

Уряд Іспанії скликав екстрену нараду в Монклоа для вирішення кризи, а енергетичні компанії Endesa та Iberdrola розпочали розслідування. Головне управління дорожнього руху Іспанії закликало людей не виїжджати на своїх автомобілях, оскільки світлофори не працювали через відключення.

Французький оператор електромереж RTE зазначив, що окремі регіони Франції зазнали короткочасного відключення електроенергії, але постачання швидко відновили. За його інформацією, енергосистема Піренейського півострова була автоматично від’єднана від основної європейської мережі о 12:38, але приблизно через годину її знову підключили.

RTE повідомила, що причина відключення залишається невідомою, але компанія активно підтримує зусилля з відновлення електропостачання на Піренейському півострові. На думку оператора, проблема виникла саме на півострові, а не у Франції.

Однією з імовірних причин називають пожежу на південному заході Франції, яка пошкодила високовольтну лінію між Перпіньяном і східним Нарбонном, а також проблеми з європейською електромережею.

Наслідки масштабного блекауту в Іспанії та Португалії Фото: Getty Images Наслідки масштабного блекауту в Іспанії та Португалії Фото: Getty Images Наслідки масштабного блекауту в Іспанії та Португалії Фото: Getty Images Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Країни Європи об’єднані в єдину енергетичну систему завдяки високовольтним міждержавним лініям електропередачі, відомим як інтерконектори. Ці лінії дозволяють обмінюватися електроенергією між країнами, забезпечуючи стабільність постачання, ефективне використання відновлюваних джерел енергії та швидке реагування на аварійні ситуації чи пікові навантаження.

Наприклад, Іспанія та Франція з’єднані через проєкт INELFE – підземну лінію постійного струму, яка подвоїла їхню пропускну здатність. До 2035 року планується запуск ще однієї лінії через Біскайську затоку потужністю 5000 МВт.