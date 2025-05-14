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В Испании задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

В среду, 14 мая, на территории Испании местные правоохранительные органы задержали бывшего первого заместителя секретаря СНБО, обвиняемого по делу о нанесении государству убытков на 17,44 млн грн, сообщает САП.

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Ключевые факты

  • В Испании задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО, сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Украину.
  • По данным досудебного расследования, экс-чиновник СНБО якобы использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие имеют долю собственности, а именно ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс».
  • В октябре 2019 года ему сообщили о подозрении, 2 июля 2021-го обвинительный акт по делу направили в ВАКС для рассмотрения по сути.
  • В ноябре 2023 года обвиняемый уехал из Украины. В апреле 2024-го коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП и объявила его в розыск.

Контекст

По версии следствия, экс-замминистра обороны, директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники якобы в сговоре с Гладковским в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа автомобилей МАЗ-6317 («Богдан» 6317) по завышенным ценам. Производителем автомобилей выступило дочернее предприятие «Автосборочный завод №2», входящее в группу связанных компаний корпорации «Богдан» (доли в уставном капитале принадлежали Гладковскому и его окружению).

На стадии формирования оборонзаказа правительство выдвинуло ряд требований. Среди прочего речь шла об уровне локализации производства автомобилей, который должен был составлять не менее 60%. На тот момент упомянутые автомобили не отвечали этим требованиям, имея уровень локализации всего 10%.

В результате лоббистских действий требования к локализации снизили до 20%, утверждают следователи. Несмотря на то, что компания-производитель не отвечала этому требованию, она все равно получила госзаказ – при условии доведения уровня локализации до 20% до конца 2017 года и последующего его увеличения до 30% в течение трех лет.

Следствие заявило, что соответствующие расходы по увеличению уровня локализации компания-производитель незаконно перевела на бюджет Украины.

Контракт между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату, невозможность пересмотра цены и предел определенных контрактом статей калькуляции. Вопреки этому условию цену увеличили, а должностные лица Минобороны ее согласовали. В результате поставщику якобы незаконно переплатили свыше 17,4 млн грн.

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