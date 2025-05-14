В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського

У середу, 14 травня, на території Іспанії місцеві правоохоронні органи затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО, обвинуваченого у справі про завдання державі збитків на 17,44 млн грн, повідомляє САП. Прокуратура не називає імені посадовця, проте наведені факти свідчать, що йдеться про Олега Гладковського.

Ключові факти

В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО, наразі вирішується питання щодо його екстрадиції до України.

За даними досудового розслідування, експосадовець РНБО начебто використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс».

У жовтні 2019 року йому повідомили про підозру, 2 липня 2021-го обвинувальний акт у справі спрямували до ВАКС для розгляду по суті.

У листопаді 2023 року обвинувачений виїхав з України. У квітні 2024-го колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила його в розшук.

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Контекст

За версією слідства, ексзаступник міністра оборони, директор департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння і військової техніки начебто у змові з Гладковським у 2017 році організували закупівлю в рамках державного оборонного замовлення автомобілів МАЗ-6317 («Богдан» 6317) за завищеними цінами. Виробником автомобілів виступило дочірнє підприємство «Автоскладальний завод №2», що входить до групи повʼязаних компаній корпорації «Богдан» (частки у статутному капіталі належали Гладковському та його оточенню).

На стадії формування оборонзамовлення уряд висунув низку вимог. Серед іншого йшлося про рівень локалізації виробництва автомобілів, який повинен був становити не менш ніж 60%. На той момент згадані автомобілі не відповідали цим вимогам, маючи рівень локалізації лише 10%.

Унаслідок лобістських дій вимоги до локалізації зменшили до 20%, стверджують слідчі. Попри те, що компанія-виробник не відповідала і цій вимозі, вона все одно отримала держзамовлення – за умови доведення рівня локалізації до 20% до кінця 2017 року і подальшого його збільшення до 30% упродовж трьох років.

Слідство заявило, що відповідні витрати для збільшення рівня локалізації компанія-виробник незаконно перевела на бюджет України.

Контракт між Міноборони і компанією-виробником передбачав часткову передоплату, неможливість перегляду ціни і межовість визначених контрактом статей калькуляції. Всупереч цій умові ціну збільшили, а посадові особи Міноборони її узгодили. В результаті постачальнику нібито незаконно переплатили понад 17,4 млн грн.