В офисах Netflix в Париже и Амстердаме прошли обыски

Следователи провели обыски в офисах американского стримингового гиганта Netflix во Франции и Нидерландах в рамках предварительного расследования налогового мошенничества, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Ключевые факты

Расследование во Франции, которое проводит PNF – специальное подразделение по расследованию финансовых преступлений, в которых часто замешаны крупные международные компании, – началось в ноябре 2022 года.

По данным BFM TV, расследование включает обвинения в отмывании денег, налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и скрытой работе в организованной группе.

Обыск проводили следователи Главного управления по борьбе с коррупцией и финансовыми правонарушениями совместно с сотрудниками Национальной финансовой прокуратуры (PNF).

По данным французского источника, одновременно прошли обыски в европейской штаб-квартире компании в Амстердаме. «Сотрудничество между французскими и голландскими властями в рамках этого рассмотрения осуществляется уже много месяцев», – сообщил источник.

Предварительное расследование во Франции не предусматривает предъявления уголовных обвинений и не обязательно приводит к судебному разбирательству. В PNF отказались раскрыть подробности своего расследования.

Контекст

Крупные технологические компании, предлагающие свои онлайн-услуги и подписки за границей, часто сталкиваются с трудностями с европейскими налоговыми органами.

Французская дочерняя компания Netflix уже стала объектом налоговой проверки в августе 2023 года. Компания минимизировала свое налогообложение во Франции, задекларировав свой оборот во Франции в Нидерландах. В период с 2019 по 2020 год она уплатила только €981 000 налогов, хотя имела 7 млн подписчиков.

В 2022 году Netflix согласился урегулировать налоговый спор с Италией, заплатив €55,8 млн.

Компания производит большинство своих оригинальных фильмов и сериалов, сотрудничая со сторонними подрядчиками.