В офісах Netflix у Парижі та Амстердамі відбулися обшуки

Слідчі провели обшуки в офісах американського стрімінгового гіганта Netflix у Франції та Нідерландах у рамках попереднього розслідування податкового шахрайства, пише Reuters із посиланням на джерело.

Ключові факти

Розслідування у Франції, яке проводить PNF – спеціальний підрозділ з розслідування фінансових злочинів, в яких часто замішані великі міжнародні компанії, – розпочалося в листопаді 2022 року.

За даними BFM TV, розслідування включає звинувачення у відмиванні грошей, податковому шахрайстві за обтяжливих обставин і прихованій роботі в організованій групі.

Обшук проводили слідчі Головного управління боротьби з корупцією та фінансовими правопорушеннями спільно зі співробітниками Національної фінансової прокуратури (PNF).

За даними французького джерела, одночасно відбулися обшуки в європейській штаб-квартирі компанії в Амстердамі. «Співпраця між французькою та голландською владою в рамках цього розгляду здійснюється вже багато місяців», – повідомило джерело.

Попереднє розслідування у Франції не передбачає предʼявлення кримінальних звинувачень і не обовʼязково призводить до судового розгляду. У PNF відмовилися розкрити подробиці свого розслідування.

Контекст

Великі технологічні компанії, що пропонують свої онлайн-послуги та передплати за кордоном, часто стикаються з труднощами з європейськими податковими органами.

Французька дочірня компанія Netflix вже стала обʼєктом податкової перевірки у серпні 2023 року. Компанія мінімізувала своє оподаткування у Франції, задекларувавши свій оборот у Франції у Нідерландах. У період з 2019 по 2020 рік вона сплатила лише €981 000 податків, хоча мала 7 млн передплатників.

У 2022 році Netflix погодився врегулювати податкову суперечку з Італією, заплативши €55,8 млн.

Компанія виробляє більшість своїх оригінальних фільмів та серіалів, співпрацюючи зі сторонніми підрядниками.