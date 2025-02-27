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Зеленский подписал евроинтеграционный закон, улучшающий условия для трудоустройства людей с инвалидностью

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент Владимир Зеленский подписал закон №4219-IX, направленный на евроинтеграцию, гарантирующий людям с инвалидностью равные права на рынке труда и комплексную поддержку. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики 27 февраля.

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Подробности

  • Закон претворяет положения пунктов «g» и «i» Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью.

Ключевые изменения включают:

  • расширение доступа к работе для людей с инвалидностью, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления;
  • предоставление услуг сопровождения во время трудоустройства и на рабочем месте, включая поддержку персональных ассистентов или переводчиков жестового языка;
  • введение целевого взноса в фонд поддержки трудоустройства людей с инвалидностью в качестве альтернативы штрафам за невыполнение нормативов их трудоустройства.
  • Этот закон является важным шагом в обеспечении реальных возможностей для людей с инвалидностью на открытом рынке труда, заявила министр социальной политики Оксана Жолнович. По ее словам, предприятия получат возможность организовать полный цикл поддержки: от поиска работы до создания комфортных условий, учитывающих интересы всех сторон, и сопровождения на рабочем месте.

Контекст

15 января Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №5344-д, гарантирующий права людей с инвалидностью на трудоустройство, сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. За данное решение отдали голоса 228 народных депутатов.

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