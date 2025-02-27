Зеленский подписал евроинтеграционный закон, улучшающий условия для трудоустройства людей с инвалидностью

Президент Владимир Зеленский подписал закон №4219-IX, направленный на евроинтеграцию, гарантирующий людям с инвалидностью равные права на рынке труда и комплексную поддержку. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики 27 февраля.