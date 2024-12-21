Инклюзия – это больше, чем тренд. Как бизнесу и государству разорвать барьеры и создать в Украине общество равных возможностей? Рассказывает эксперт по инклюзии Александр Ворона

Инклюзия – это фундамент для общества, где каждый имеет равный доступ к услугам, ресурсам и возможностям. Украина уже делает уверенные шаги к цифровой безбарьерности: от государственных платформ до бизнеса, создавая экосистему, которая учитывает интересы каждого. Как инклюзия меняет страну и как компаниям способствовать цифровой безбарьерности? Рассказывает Александр Ворона, президент Союза общественных организаций людей с инвалидностью Киева, директор Центра инклюзивного дизайна

В последние годы об инклюзии, в том числе и цифровой, говорят все чаще. У людей стало появляться понимание, что инклюзивность – это не только для людей с инвалидностью. Это о доступности и равенстве, о возможности каждого участвовать в активной социальной жизни.

Инклюзия – это экосистемная среда, в которой учтены интересы всех пользователей архитектурного или онлайн-пространства, ориентируясь на их способности и запросы.

Инклюзия – это о разнообразии

Чтобы все были включены в различные процессы жизнедеятельности, должны быть созданы альтернативные возможности и для цифровых систем. Показателен в этом опыт Великобритании и США.

Для пользователей, которые не могут использовать цифровой формат, услуги в этих странах можно получить через мобильные, стационарные телефоны и классическую переписку в бумажном формате (в котором также предлагается размер шрифта: стандартный, средний, большой). Клиент может заранее согласовать это с врачом, социальным работником, работодателем или сервисом и получать поддержку удобным для него способом.

Цифровая инклюзия как вызов для государства и бизнеса

С началом полномасштабной войны инклюзия вообще и цифровая инклюзия в частности приобрели для общества еще большее значение. Многие люди релоцировались, поэтому выросла потребность в получении государственных услуг онлайн.

В Украине сейчас более 4,6 млн внутренне перемещенных лиц (ВПО), согласно данным Минсоцполитики, 6,8 млн украинских беженцев находятся за рубежом, отчитывается ООН. Государство должно думать, как создать инклюзивные условия для их возвращения. Ведь это люди трудоспособного возраста и уже с опытом работы в Европе и мире. И этот опыт может помочь лучшей интеграции украинских бизнесов на мировых рынках. Забыть об этих людях означает навсегда потерять бесценный человеческий капитал.

Из-за полномасштабной войны стремительно возросло и количество людей с инвалидностью – на 300 000, или на 10%. Всего в Украине более 3 млн человек имеют инвалидность.

Но доступность цифровых услуг важна не только для людей с инвалидностью, но и для пожилых людей, людей с травмами или временным ухудшением здоровья.

Веб-доступность госсайтов в Украине

97 из 100 государственных веб-сайтов имеют определенные барьеры в сфере доступности для людей с инвалидностью, нарушениями зрения или для людей постарше, свидетельствуют результаты мониторинга ООН и Минцифры. Так что работать есть над чем.

Уровень пользования государственными е-услугами возрос с 53% в 2020 году до 63% в 2022-м. Наиболее популярным сервисом стало государственное приложение «Дія». Электронное пенсионное удостоверение, которое стало доступно в «Дії» в 2022 году, – отличный пример воплощения цифровой инклюзии.

В первые месяцы полномасштабной войны, когда люди теряли свои документы и восстановить их для человека с инвалидностью было невозможно, цифровой формат удостоверения очень помогал. Сегодня этот электронный документ продолжает действовать. В этом году также должна заработать обновленная версия сайта Электронный кабинет с инвалидностью.

Цифровая инклюзия в украинском бизнесе

Несколько примеров, как украинский бизнес уже внедряет инклюзию (в том числе и цифровую).

Финансы

ПриватБанк реализует стратегию безбарьерности, основанную на национальной стратегии безбарьерности. В 2023 году банк ввел программу поддержки ветеранов и трудоустраивает людей с инвалидностью. Его проект «Устойчивость» включает обучение персонала инклюзивной коммуникации. Через приложение Приват24 доступны услуги без посещения банка, а пластиковые карты могут скоро усовершенствовать тактильными пометками для людей с нарушением зрения.

В 2020 году Союз общественных организаций людей с инвалидностью Киева и Украинская ассоциация финтех и инновационных компаний создали платформу «ФінСкарга» – первый в Украине сервис по приему, анализу и решению жалоб потребителей финансовых услуг.

Платформа позволяет быстро и бесплатно разрешать конфликты с финансовыми учреждениями, в частности касающиеся проблем людей с инвалидностью, и повышать финансовую осведомленность.

Национальный банк Украины также лидирует среди государственных институтов в развитии инклюзивности и донесении этой важной миссии до рынка.

Инклюзивность в финтех благодаря цифровизации открывает доступ к более широкой аудитории клиентов и партнеров, может уменьшить коррупцию и способствует международным инвестициям через прозрачность и открытость бизнес-процессов.

Индустрия развлечений

Музыкальная индустрия Украины активно внедряет инклюзию. Продюсерский центр Pomitni Ирины Горовой системно создает доступные условия: обустраивает пространства, добавляет субтитры к видео и обеспечивает доступность музыкального продукта для каждого. Инклюзивность стала важным элементом отрасли, охватывающей широкий круг людей.

Книжный магазин Readeat, локация Belʼetage и музыкальный фестиваль Atlas Weekend стали примерами успешной инклюзии. Atlas Weekend первым среди масштабных музыкальных мероприятий сделал заботу о людях с инвалидностью приоритетом. В 2024 году ATLAS UNITED заменил VIP-сектор зоной для людей с инвалидностью, демонстрируя системный подход к комфорту всех посетителей.

Советы по цифровой безбарьерности

Частные компании и общественные организации должны обеспечить доступность своих цифровых решений.

Несколько советов для бизнеса, как это сделать:

Разрабатывать доступные для всех веб-сайты или другие цифровые решения. На этапе создания цифрового продукта включите его соответствие стандартам доступности как обязательное требование для разработчиков. На этапе пилотирования – пригласите в команду специалиста по веб-доступности. Перед непосредственным запуском цифрового продукта – получите сертификат соответствия стандартам веб-доступности.

На этапе создания цифрового продукта включите его соответствие стандартам доступности как обязательное требование для разработчиков. На этапе пилотирования – пригласите в команду специалиста по веб-доступности. Перед непосредственным запуском цифрового продукта – получите сертификат соответствия стандартам веб-доступности. Поддерживать и создавать образовательные программы или курсы для улучшения навыков использования цифровых услуг. Сейчас ими пользуются только 49% людей с инвалидностью и более 33% пожилых людей.

для улучшения навыков использования цифровых услуг. Сейчас ими пользуются только 49% людей с инвалидностью и более 33% пожилых людей. Совершенствовать цифровую инфраструктуру , чтобы во всех общинах был доступ к интернету. Согласно данным исследования КМИС, проведенного в 2022 году, примерно 82% опрошенных пользовались интернетом хотя бы раз в неделю, из них 78% каждый день или почти каждый день.

, чтобы во всех общинах был доступ к интернету. Согласно данным исследования КМИС, проведенного в 2022 году, примерно 82% опрошенных пользовались интернетом хотя бы раз в неделю, из них 78% каждый день или почти каждый день. Внедрять инклюзивную политику в трудоустройстве и доступе к технологиям. Согласно данным Минсоцполитики, в Украине на сегодняшний день только каждый четвертый человек с инвалидностью официально трудоустроен. Это вдвое меньше, чем в Европе.

Согласно данным Минсоцполитики, в Украине на сегодняшний день только каждый четвертый человек с инвалидностью официально трудоустроен. Это вдвое меньше, чем в Европе. Сотрудничать с некоммерческими организациями и общиной для выявления и устранения барьеров на пути к цифровой инклюзии.

для выявления и устранения барьеров на пути к цифровой инклюзии. Повышать уровень профессиональной компетентности своих разработчиков по вопросам доступности и инклюзивности цифровых продуктов.

От теории к практике

Союз общественных организаций людей с инвалидностью Киева в сотрудничестве с Кембриджским университетом создал инструменты, отражающие потребности пользователей с инвалидностью.

Разработаны восемь профилей (персон), демонстрирующих технические возможности, цифровую компетентность и ежедневные вызовы таких пользователей. В скором времени этот инструмент станет доступным для украинского бизнеса, помогая лучше понимать аудиторию и создавать доступные цифровые решения.

Это будет способствовать формированию справедливой среды, где каждый сможет эффективно пользоваться услугами – от государственных до частных, включая онлайн-шопинг, медиа, транспорт и веб-банкинг.

Инклюзия – это долгосрочная инвестиция, требующая создания экосистемы решений, а не только отдельных пандусов или подъемников. Безбарьерность, в частности цифровая, нуждается в усилиях государства, бизнеса и общин уже сегодня, чтобы строить общество равных возможностей в свободной Украине.