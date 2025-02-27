Зеленський підписав євроінтеграційний закон, який має покращити умови для працевлаштування людей з інвалідністю

Президент Володимир Зеленський підписав закон №4219-IX, спрямований на євроінтеграцію, який гарантує людям з інвалідністю рівні права на ринку праці та комплексну підтримку. Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики 27 лютого.

Деталі

Закон втілює положення пунктів «g» та «i» Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Ключові зміни включають:

розширення доступу до роботи для людей з інвалідністю, зокрема в органах державної влади та місцевого самоврядування;

надання послуг супроводу під час працевлаштування та на робочому місці, включно з підтримкою персональних асистентів чи перекладачів жестової мови;

запровадження цільового внеску до фонду підтримки працевлаштування людей з інвалідністю як альтернативи штрафам за невиконання нормативів їхнього працевлаштування.

Цей закон є важливим кроком до забезпечення реальних можливостей для людей з інвалідністю на відкритому ринку праці, заявила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович. За її словами, що підприємства отримають змогу організувати повний цикл підтримки: від пошуку роботи до створення комфортних умов, що враховують інтереси всіх сторін, і супроводу на робочому місці.

Контекст

15 січня Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №5344-д, який гарантує права людей з інвалідністю на працевлаштування, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За це рішення віддали голоси 228 народних депутатів.