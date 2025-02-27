Зеленський підписав євроінтеграційний закон, який має покращити умови для працевлаштування людей з інвалідністю

Президент Володимир Зеленський підписав закон №4219-IX, спрямований на євроінтеграцію, який гарантує людям з інвалідністю рівні права на ринку праці та комплексну підтримку. Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики 27 лютого.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine
Деталі
- Закон втілює положення пунктів «g» та «i» Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.
Ключові зміни включають:
- розширення доступу до роботи для людей з інвалідністю, зокрема в органах державної влади та місцевого самоврядування;
- надання послуг супроводу під час працевлаштування та на робочому місці, включно з підтримкою персональних асистентів чи перекладачів жестової мови;
- запровадження цільового внеску до фонду підтримки працевлаштування людей з інвалідністю як альтернативи штрафам за невиконання нормативів їхнього працевлаштування.
- Цей закон є важливим кроком до забезпечення реальних можливостей для людей з інвалідністю на відкритому ринку праці, заявила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович. За її словами, що підприємства отримають змогу організувати повний цикл підтримки: від пошуку роботи до створення комфортних умов, що враховують інтереси всіх сторін, і супроводу на робочому місці.
Контекст
15 січня Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №5344-д, який гарантує права людей з інвалідністю на працевлаштування, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За це рішення віддали голоси 228 народних депутатів.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.